Ноутбук - это универсальное устройство, которое используется для работы и развлечений, таких как просмотр фильмов и стриминг. Многие не знают, что можно значительно улучшить этот опыт, подключив ноутбук к телевизору.
Беспроводное подключение
Беспроводное соединение - наиболее удобный способ, так как не требует использования проводов. Однако для стабильной работы необходимо качественное соединение. Для подключения через Wi-Fi Direct:
- Включите Wi-Fi на телевизоре и ноутбуке.
- Настройте Wi-Fi Direct на телевизоре.
- В меню телевизора выберите пункт подключения к сети.
- Выберите режим ScreenShare или Content Share.
- Телевизор предложит активировать Wi-Di - сделайте это.
- На ноутбуке нажмите комбинацию клавиш Win+P и выберите пункт «Подключение к беспроводному дисплею».
Wi-Di
Технология Intel Wireless Display (Wi-Di) позволяет передавать контент с ноутбука на телевизор. Для подключения:
Активируйте Wi-Di на телевизоре.
На ноутбуке выберите "Подключение к беспроводному дисплею" и выберите телевизор.
Miracast
Если ваш телевизор поддерживает Miracast, вы можете подключить его к ноутбуку по Wi-Fi. Просто запустите Miracast на обоих устройствах и выберите телевизор на ноутбуке.
Chromecast
Если ваш телевизор не поддерживает Smart TV, вы можете использовать Chromecast для передачи контента из браузера Chrome. Просто установите Chromecast на телевизоре и выберите его в браузере Chrome на ноутбуке.
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