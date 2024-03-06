Подключив ноутбук к телевизору, вы сможете наслаждаться контентом на большом экране.

Ноутбук - это универсальное устройство, которое используется для работы и развлечений, таких как просмотр фильмов и стриминг. Многие не знают, что можно значительно улучшить этот опыт, подключив ноутбук к телевизору.

Беспроводное подключение

Беспроводное соединение - наиболее удобный способ, так как не требует использования проводов. Однако для стабильной работы необходимо качественное соединение. Для подключения через Wi-Fi Direct:

Включите Wi-Fi на телевизоре и ноутбуке.

Настройте Wi-Fi Direct на телевизоре.

В меню телевизора выберите пункт подключения к сети.

Выберите режим ScreenShare или Content Share.

Телевизор предложит активировать Wi-Di - сделайте это.

На ноутбуке нажмите комбинацию клавиш Win+P и выберите пункт «Подключение к беспроводному дисплею».

Wi-Di

Технология Intel Wireless Display (Wi-Di) позволяет передавать контент с ноутбука на телевизор. Для подключения:

Активируйте Wi-Di на телевизоре.

На ноутбуке выберите "Подключение к беспроводному дисплею" и выберите телевизор.

Miracast

Если ваш телевизор поддерживает Miracast, вы можете подключить его к ноутбуку по Wi-Fi. Просто запустите Miracast на обоих устройствах и выберите телевизор на ноутбуке.

Chromecast

Если ваш телевизор не поддерживает Smart TV, вы можете использовать Chromecast для передачи контента из браузера Chrome. Просто установите Chromecast на телевизоре и выберите его в браузере Chrome на ноутбуке.

Последние новости Украины:

Как в смартфоне просмотреть пароль от вай-фай.

Как узнать, что продали украденный iPhone

"Киевстар" объявил о неприятных изменениях и тарифах.