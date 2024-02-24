Чаще всего наши гаджеты - мобильные, ноутбуки и компьютеры - по умолчанию подключаются к своей сети Wi-Fi. Но бывает и такое, что нужно подсоединить к сети новое устройство, а пароль, увы, в памяти не сохранился.

Как правило, доступ к сети Интернет через Wi-Fi настраивается один раз при подключении роутера. В дальнейшем вводить пароль уже нет необходимости и он часто забывается. Однако это не означает, что он больше не нужен. Еще бы, от необходимости переустановки системы или какого-либо сбоя не застрахован никто.

Специалисты очень часто говорят, что дабы не морочить голову с поиском пароля от Wi-Fi и его сбросом, нужно взять себе за правило где-то записывать имя сети и пароль к ней. Вот только придерживаются этого правила не все, поэтому и возникает необходимость узнать пароль от своей сети Wi-Fi.

К счастью, на любом устройстве узнать нужные символы довольно просто, не нужно скачивать программы и устанавливать приложения.

Как посмотреть пароль от Wi-Fi роутера

Логин и пароль для входа в учетную запись можно всегда найти на задней крышке маршрутизатора. По умолчанию это будет сочетание admin/admin. Еще как вариант - можно поискать логин и пароль в инструкции к роутеру или в упаковочной коробке.

Вот только этот способ работает, если пароль к Wi-Fi вы не меняли на собственный. Но большинство пользователей, как правило, меняют, поэтому есть другие способы узнать его.

Как посмотреть пароль от Wi-Fi на компьютере

Узнать пароль от вай-фай сети можно с помощью компьютера или ноутбука. Способ зависит от того, какая операционная система у вас установлена - Windows или MacOS.

На Windows нужно сделать следующее:

Нажмите сочетание клавиш Win + R. В пустой строке введите команду ncpa.cpl и нажмите «Ок». Выберите нужное название сети, кликните по значку правой кнопкой мыши и выберите пункт «Состояние». Перейдите в «Свойства беспроводной сети». Выберите вкладку «Безопасность». Поставьте галочку напротив "Отображать вводимые знаки" — в строке "Ключ безопасности сети" появится пароль.

Еще один способ заключается в следующем:

кликните иконку Wi-Fi справа в нижнем углу; нажмите на "Настройки сети" - Wi-Fi - "Изменить параметры адаптера" - должна всплыть панелька для руководства; нажмите "Просмотреть статус подключения" - "Свойства беспроводной сети", далее - "Безопасность", в нем строка - "Ключ безопасной сети", где спрятан пароль.

Нажмите "Показать символы" под "Ключ безопасности сети", и тут же можно изменить на необходимый.

На MacOS поступите так:

выберете изображение с названием Macfinder2.png Finder и нажмите на значок Finder;

нажмите на Go в меню - в левой части экрана;

выберете "Утилиты" в меню "Перейти";

кликните 2 раза на связку ключей - иконка выглядит как ключ в Utilities;

выберете имя своей сети - "Показать пароль" внизу окна.

Если вы не хотите ходить по настройкам, то можно скачать специальную программу.

Как посмотреть пароль от Wi-Fi на телефоне Android

Если у вас телефон на базе Android, пароль Wi-Fi можно посмотреть двумя способами:

зайти в папку data, далее - misc, далее - Wi-Fi - текстовый файл wpa_supplicant.conf. В файле появится список паролей, которые использовались для подключения роутера;

скачать бесплатную программу WiFi Key Recovery в Play Market - этой программе нужно будет предоставить доступ суперпользователя, приложение откроет список точек Wi-Fi с паролями, к которым подключался телефон. Найдите нужную и посмотрите пароль.

Для IPhone алгоритм определения пароля от Wi-Fi немного другой.

Как посмотреть пароль от Wi-Fi на айфоне

Если у вашего телефона версия iOS 16, то посмотреть пароль от Wi-Fi достаточно просто: зайдите в "Настройки", далее - Wi-Fi и нажмите имя сети, к которой вы подключены. В ее свойствах есть опция "Пароль" - его можно посмотреть или скопировать, если нужно.

В более ранних версиях iOS - 15 и ранее - такой функции нет. Поэтому пароль можно определить при помощи кода маршрутизатора.

Как это сделать:

зайдите в Центр управления, коснитесь значка Wi-Fi;

напротив своего подключения тапните по букве "i" (информация);

нажмите на строчку "Роутер" и скопируйте URL-адрес с цифрами;

вставьте этот адрес в браузер и прейдите по ссылке - должно появиться окно ввода логина и пароля;

наберите в обоих полях admin - вы зайдете в найстройки роутера.

Здесь нужно найти вкладку "Wi-Fi-соединение" или с аналогичным названием - откройте информацию о сети и увидите поле с названием Wi-Fi сети и паролем.

Кроме этого, иногда используют приложение Qrafter из App Store, но этот вариант подходит, если предварительно вы прописали в приложении логин и пароль от своей сети - тогда вы сможете поделиться им с другими мобильными при помощи QR-кода.

Также есть функция iCloud Keychain - она устанавливается на MacBook и работает в связке с iOS.

Как сбросить и как поставить пароль на Wi-Fi

Если все вышеописанные способы были безуспешны и пароль от Wi-Fi узнать не удалось, можно прибегнуть к радикальному решению - сбросить настройки роутера до заводских.

Для этого:

найдите кнопку Reset на задней части роутера;

зажмите ее не менее чем на 10 секунд, чтобы роутер полностью перезагрузился - лампочки на нем будут мигать или ненадолго погаснут. когда он будет полностью перезагружен;

запишите данные роутера по умолчанию, которые написаны на обратной стороне: SSID - заводское имя, и пароль - стандартный код Wi-Fi ;

подсоединитесь к интернету, вписав эти данные.

Старайтесь по возможности не прибегать к крайним мерам - у неопытных пользователей могут появиться сложности с новыми настройками.

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