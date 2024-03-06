Сегодня любой пользователь смартфона может стать жертвой прослушивания, ведь это могут делать не только злоумышленники и хакерские организации.

Так что будет полезно знать, как проверить смартфон на прослушивание и что для этого нужно.

Например, проверить смартфон на прослушивание позволят специальные комбинации USSD.

Вводим эти комбинации в поле набора номера, а потом нажимаем на трубку.

Итак основными являются следующие комбинации: *#62# - поможет выяснить, на какой номер переадресовывается информация.

В «Голосовой связи» будет указан номер, на который идет переадресация звонков. В том случае, если номер отсутствует, это будет свидетельствовать о том, что ваш смартфон не прослушивается.

Как проверить смартфон на прослушивание.

Комбинация *#21# - поможет выяснить, включена ли на смартфоне переадресация вызовов и текстовых сообщений на другой номер телефона.

В открывшемся окне появится информация, указывающая на выключенную переадресацию. Если звонки передаются, существует вероятность прослушивания смартфона.

Благодаря комбинации *#33# можно узнать, следует ли блокировать функции SMS, MMS, а также о внесении номеров телефона в черный список.

Для того, чтобы проверить, прослушивается ли смартфон мобильным оператором, можно воспользоваться комбинацией *777#.

Если ввести комбинацию в поле набора и нажать трубку, появится информация о текущем балансе, а также операторском меню. Следует обратить внимание на пункты, связанные с переадресацией звонков.

Специалисты также советуют просмотреть на смартфоне настройки конфиденциальности и отключить службы определения местоположения – это может помешать потенциальным перехватчикам отслеживать ваше местоположение.

Кроме того, следует ограничить разрешения, предоставленные установленным программам и приложениям, отменить все ненужные доступы к микрофону, камере или контактам.

Необходимо также следить за обновлением и актуальностью ПО. Это поможет защитить смартфон от уязвимостей системы безопасности, которыми могут воспользоваться мошенники и злоумышленники.

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