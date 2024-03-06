У растений в огороде есть лучшие друзья, об этом важно помнить высаживая рассаду, чтобы получить максимальный урожай.

Если вы хотите изобилие урожая в своем саду - выращивайте растения, которые уживаются друг с другом и они ответят щедростью полезных овощей, трав и цветов!

Вот топ динамичных дуэтов, которые можно посадить рядом друг с другом в своем саду.

Узнайте, как сажать растения, чтобы получить максимальный урожай:

При правильном уходе растения в каждой паре быстро начнут давать плоды.

Капуста и бархатцы (чорнобривці)

Чтобы получить максимальный урожай, возьмите капусту , которую вы готовы высадить в землю, и посадите ее рядом с прекрасными бархатцами . Почему? Капустные черви, капустная совка и другие вредители захотят грызть капусту, но не волнуйтесь — бархатцы помогают отразить эти ползущие угрозы.

Огурцы и подсолнухи

Вот еще кое-что, что вы можете сделать для своих огурцов: обеспечьте им прохладу, посадив рядом подсолнухи , чтобы обеспечить тень и позволить им подниматься по стеблю. Мы знали, что подсолнухи красивы, но теперь оказывается, что они еще и практичны!

Идеальное соседство - Лук и морковь

Лук своим запахом может охранять вашу морковь, заботясь о таких неприятных нарушителях, как морковная муха . Другие растения семейства луковых, такие как лук-порей и чеснок, также помогут вас получить максимальный урожай.

Травы и все что угодно!

Полезно знать, что травы, как правило, ваши друзья в саду и дома!

Мята отпугивает мышей (!), комаров и муравьев .

Розмарин помогает отпугнуть бобовых жуков, капустную моль и морковную муху.

Лаванда отпугивает блох, моль, мух и комаров, а также привлекает пчел, которые помогают в опылении.

Сочетание салатного листья и моркови

Совместная посадка не только отпугивает насекомых, но и увеличивает урожай овощей. Посадите салат между рядами моркови и лука , так как он поможет подавить сорняки, создав тень вашему урожаю.

Когда моркови и луку понадобится больше места, просто вытащите салат и приготовьте себе полезный весенний салат.

Кукуруза, тыква и фасоль - даст вам максимальный урожай

Самыми известными дополнительными растениями являются «три сестры»: кукуруза, тыква и фасоль, которые выращивали на протяжении веков . Бобы растут на стеблях кукурузы, но они также фиксируют азот в почве, чтобы питать кукурузу и тыкву.

Большие листья тыквы подавляют сорняки, которые конкурируют за питательные вещества.

Как семья, эти трое заботятся друг о друге и работают вместе в полной гармонии!

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