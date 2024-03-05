Семена петрушки начинают прорастать при почвенной температуре 5 градусов Цельсия. Это позволяет начать посевы уже в апреле, не боясь возвратных весенних заморозков. Чтобы иметь урожай петрушки в течение всего лета, сеять её рекомендуется с интервалом в 12–14 дней до конца июля.

Как подготовить грядку для посева петрушки:

Выберите хорошо освещенное место, подобное тому, которое подходит для укропа.

За несколько недель до посева приготовьте почву, добавив на каждый квадратный метр грядки 3–4 кг перепревшего навоза или компоста, 100–200 г древесной золы. Перемешайте и разровняйте поверхность грядки.

Как подготовить семена петрушки к посеву:

Замочите их в воде температурой около 40 градусов на 1,5 часа или в растворе стимулятора роста на 18 часов.

Выложите семена на бумагу и хорошо просушите.

Как посадить петрушку:

Увлажните почву, если она сухая.

Сделайте борозды глубиной 1–1,5 см с интервалом в 20–30 см между рядами.

Посейте семена в борозды на расстоянии 1 см друг от друга.

Посыпьте рядки грунтом и уплотните поверхность.

Умеренно увлажните грядку водой.

Дождитесь появления всходов, которые могут появиться через 2–4 недели. Если петрушка взошла густо, удалите более слабые ростки, оставляя расстояние около 1 см между растениями.

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