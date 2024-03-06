Кража и потеря смартфона очень неприятная ситуация, но еще хуже она может быть в том случае, если в руки посторонних попадет информация, хранящаяся на гаджете.

Так, потеря смартфона может обернуться шантажом, воровством денег и т.д.

Защититься от таких проблем можна дистанционно. Для этого необходимо предпринять ряд шагов в аккаунте Google.

Сначала необходимо зайти на страницу https://myaccount.google.com, где и будет доступ к смартфону.

В разделе «Безопасность» находится пункт «Ваши устройства» – нажимаем.

Далее в списке выбираем смартфон и нажимаем «Найти устройство». Таким образом, можно будет узнать, где в последний раз находился смартфон.

Как дистанционно заблокировать смартфон.

Следующий шаг – нажать "Звонок", "Заблокировать" или "Очистить устройство". Действовать необходимо с учетом обстоятельств.

Так, если есть надежда найти и вернуть смартфон – его можно заблокировать. Если же такой надежды нет, нужно очистить устройство.

Для безопасности при исчезновении телефона эксперты советуют выбирать очистку устройства.

«Если вы потеряете телефон или планшет Android или часы Wear OS, их можно найти, заблокировать или удалить из них все данные. При добавлении аккаунта Google на устройство сервис Найти устройство будет включено автоматически...», - говорится в пояснении от Google.

Как дистанционно заблокировать смартфон.

Смартфон от Apple можно заблокировать с помощью службы Find My iPhone, позволяющей удаленно управлять устройством с операционной системой IOS.

Еще один важный совет – если смартфон будет найден после удаления из него всех данных, то для того чтобы снова пользоваться им, необходимо будет ввести пароль аккаунта Google.

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