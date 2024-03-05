Мабуть, ви користувалися телефоном, коли хворіли, і навіть не думали його почистити, а дарма.

Адже ви носите смартфон всюди з собою, включаючи ванну кімнату, і саме з цієї причини ваш телефон є будинком для мікробів, бактерій та іншого огидного бруду, про який ми, ймовірно, навіть не знаємо.

Ймовірно, ви використовували свій телефон під час їжі або під час поїздки у громадському транспорті.

Можливо, ви впустили телефон на підлогу або використовували його брудними руками, навіть не усвідомлюючи цього.

Отже, як почистити смартфон:

Використовуйте тканину з мікрофібри

Скотч

Медичний спирт

Дистильований білий оцет та вода.

Як почистити смартфон: обов'язково використовуйте тканину з мікрофібри.

Це найпростіший спосіб почистити смартфон та найпростіший інструмент, який можна знайти. Ви можете знайти цю тканину в Інтернеті або у найближчому оптиці. Ця тканина використовується фотографами для чищення об'єктивів камер, а також дуже ефективна при видаленні бруду та ворсу зі смартфонів.

Він також може дуже ефективно видаляти жирні відбитки пальців та плями. Все, що вам потрібно зробити, це занурити один кут тканини у воду (не розпорошуйте воду на телефон) і акуратно протерти екран зверху. Сухим кінцем тканини видаліть залишки бруду та ворсу.

Як почистити смартфон: використовуйте скотч

Якщо ви пішли на пляж або впустили смартфон у пісок, ви помітите, що на дисплеї та корпусі вашого смартфона все ще присутні дрібніші частинки. У цих випадках використання мікротканини просто недостатньо, і найкращий спосіб позбутися цих частинок - використовувати скотч.

Вам просто потрібно відрізати невеликий шматочок та покласти його на поверхню, де ви бачите частинки. Після розміщення стрічки одразу ж швидко видаліть її. Повторіть процедуру більш уражених ділянок.

Як почистити смартфон за допомогою медичного спирту

На ринку є безліч спреїв і медичного спирту, проте вам слід бути обережним, який з них використовувати. Перед використанням завжди перевіряйте в описі продукту безпечність використання на екранах смартфонів. Більшість нових телефонів мають захисне покриття, яке може стертись, якщо ви не використовуєте відповідний медичний спирт. Згодом, за відсутності цього покриття, ваш смартфон більш схильний до подряпин.

Дистильований білий оцет та вода.

Як почистити смартфон, якщо у вас вдома є оцет білий, ви можете легко очистити свій смартфон, виконавши наступні дії. Приготуйте в контейнері суміш із 50% води та 50% білого оцту. Візьміть тканину з мікрофібри та зануріть один кут тканини в розчин. Акуратно протріть телефон куточком тканини. Сухим кінцем тканини видаліть залишки розчину.

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