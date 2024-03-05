Вероятно, вы пользовались смартфоном, когда болели, и даже не думали его почистить, а зря.

Ведь вы носите смартфон повсюду с собой, включая ванную комнату, и именно по этой причине ваш телефон является домом для микробов, бактерий и другой отвратительной грязи, о которой мы, вероятно, даже не знаем.

Вероятно, вы использовали свой телефон во время еды или во время поездки в общественном транспорте.

Возможно, вы уронили телефон на пол или использовали его грязными руками, даже не осознавая этого.

Итак, как почистить смартфон:

Используйте ткань из микрофибры

Скотч

Медицинский спирт

Дистиллированный белый уксус и вода.

Как почистить смартфон: обязательно используйте ткань из микрофибры.

Это самый простой способ почистить смартфон и самый простой инструмент, который можно найти. Вы можете найти эту ткань в Интернете или в ближайшем оптике. Эта ткань используется фотографами для чистки объективов камер, а также очень эффективна при удалении грязи и ворса со смартфонов.

Он также может очень эффективно удалять жирные отпечатки пальцев и пятна. Все, что вам нужно сделать, это окунуть один угол ткани в воду (не распыляйте воду на телефон) и аккуратно протереть экран сверху. Сухим концом ткани удалите остатки грязи и ворса.

Как почистить смартфон: используйте скотч.

Если вы пошли на пляж или уронили смартфон в песок, вы заметите, что на дисплее и корпусе вашего смартфона все еще присутствуют более мелкие частицы. В этих случаях использования микроткани просто недостаточно, и лучший способ избавиться от этих частиц — использовать скотч.

Вам просто нужно отрезать небольшой кусочек и положить его на поверхность, где вы видите частицы. После размещения ленты сразу же быстро удалите ее. Повторите процедуру для более пораженных участков.

Как почистить смартфон с помощью медицинского спирта

На рынке доступно множество спреев и медицинского спирта, однако вам следует быть осторожным, какой из них использовать. Перед использованием всегда проверяйте в описании продукта «безопасность использования» на экранах смартфонов. Большинство новых телефонов имеют защитное покрытие, которое может стереться, если вы не используете соответствующий медицинский спирт. Со временем, при отсутствии этого покрытия, ваш смартфон более подвержен царапинам.

Дистиллированный белый уксус и вода.

Как почистить смартфон, если у вас дома есть белый уксус, вы можете легко очистить свой смартфон, выполнив следующие действия. Приготовьте в контейнере смесь из 50% воды и 50% белого уксуса. Возьмите ткань из микрофибры и окуните один угол ткани в раствор. Аккуратно протрите телефон уголком ткани. Сухим концом ткани удалите остатки раствора.

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