Для выращивания рассады помидоров подойдут горшочки или пластиковые стаканчики высотой не менее 15 см.

Оптимальное время для посева всех видов томатов приходится на середину февраля до середины марта. Кроме времени года, на выбор срока посева также влияет сорт томатов. Урожай позднеспелых собирают через 125–140 дней с момента появления всходов, среднеспелых — через 110–120 дней.

Семена томатов хорошо всходят, поэтому предварительное замачивание и проращивание не требуются.

Для выращивания рассады помидоров подойдут горшочки или пластиковые стаканчики высотой не менее 15 см и объемом не менее 200 мл. Важно, чтобы в этих емкостях были дренажные отверстия, чтобы избежать застоя влаги и гниения корней.

Для посева подойдет универсальный грунт для выращивания рассады овощей или специальный для помидоров, перцев и баклажанов с уровнем кислотности 5,5–6,0 pH. Наполните стаканчики грунтом чуть больше, чем наполовину.

Посеять помидоры следует, положив семечко по центру стаканчика и слегка вдавив его в почву. Посыпьте сверху еще слой грунта. Увлажните посевы водой из шприца, спринцовки или пульверизатора и закройте стаканчики пищевой пленкой или прозрачным пакетом, чтобы создать парниковые условия.

Ожидание результата занимает 5–7 дней. Как только семена прорастут, снимите укрытие и поставьте рассаду на светлый подоконник. Помидорам необходимо достаточно света, чтобы избежать их вытягивания.

Если световой день длится менее 10 часов, поставьте томаты под фитолампы или люминесцентные лампы. Оставляйте их включенными на 10–12 часов в сутки. Температура в помещении с рассадой должна быть в пределах 18–22 °C.

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