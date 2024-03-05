Исследования показывают, что предварительное замачивание семян перед посевом может значительно ускорить их прорастание. Это особенно полезно для старых семян и культур с твердой оболочкой или длительным процессом прорастания. Среди таких культур – перцы, баклажаны, горох, фасоль, арбузы, дыни, тыквы, кабачки, огурцы и большинство многолетних цветов.

Для проведения процедуры используйте небольшие ёмкости, каждую для отдельного сорта или вида семян. После замачивания разложите семена на газете и дайте им обсохнуть до сыпучего состояния.

Замачивание в воде:

Положите семена в небольшую ёмкость и залейте комнатной температурой водой, чтобы они были полностью погружены.

Оставьте их замачиваться в тёплом месте, меняя воду каждые 4-6 часов. Время замачивания зависит от вида растений: фасоль и горох – 10-12 часов; огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы, капуста – 12-15 часов; перцы, баклажаны, свёкла, морковь, укроп, петрушка, сельдерей, фенхель, многолетние цветы – 24 часа.

Для ускорения процесса можно залить семена горячей водой (50 градусов) на 20-30 минут, а затем перелить их в холодную воду на 2-3 минуты.

После замачивания разложите семена на бумаге и дайте им обсохнуть до сыпучего состояния.

Замачивание в стимуляторах роста:

Используйте специальные препараты, которые помогают ускорить всхожесть и укрепить иммунитет ростков, такие как "Эпин", "Циркон" и "Энерген".

Разведите препарат в соответствии с инструкцией и замачивайте семена в полученном растворе на 2-4 часа.

После замачивания приступайте к посеву.

Замачивание в перекиси водорода:

Залейте 3%-м раствором перекиси водорода семена на 10-20 минут.

После замачивания промойте семена под проточной водой и дайте им обсохнуть до сыпучего состояния.

Замачивание в марганцовке:

Приготовьте 1%-й раствор марганцовки (10 г средства на 1 л воды) и замачивайте семена в нем на 20-40 минут.

После замачивания промойте семена под проточной водой и дайте им обсохнуть до сыпучего состояния.

Выбор метода замачивания зависит от вида семян и целей, которые вы преследуете. Правильно подготовленные семена прорастут быстрее и дадут более крепкие растения.

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