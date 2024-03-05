Исследования показывают, что предварительное замачивание семян перед посевом может значительно ускорить их прорастание. Это особенно полезно для старых семян и культур с твердой оболочкой или длительным процессом прорастания. Среди таких культур – перцы, баклажаны, горох, фасоль, арбузы, дыни, тыквы, кабачки, огурцы и большинство многолетних цветов.
Для проведения процедуры используйте небольшие ёмкости, каждую для отдельного сорта или вида семян. После замачивания разложите семена на газете и дайте им обсохнуть до сыпучего состояния.
Замачивание в воде:
- Положите семена в небольшую ёмкость и залейте комнатной температурой водой, чтобы они были полностью погружены.
- Оставьте их замачиваться в тёплом месте, меняя воду каждые 4-6 часов. Время замачивания зависит от вида растений: фасоль и горох – 10-12 часов; огурцы, кабачки, тыквы, дыни, арбузы, капуста – 12-15 часов; перцы, баклажаны, свёкла, морковь, укроп, петрушка, сельдерей, фенхель, многолетние цветы – 24 часа.
- Для ускорения процесса можно залить семена горячей водой (50 градусов) на 20-30 минут, а затем перелить их в холодную воду на 2-3 минуты.
- После замачивания разложите семена на бумаге и дайте им обсохнуть до сыпучего состояния.
Замачивание в стимуляторах роста:
- Используйте специальные препараты, которые помогают ускорить всхожесть и укрепить иммунитет ростков, такие как "Эпин", "Циркон" и "Энерген".
- Разведите препарат в соответствии с инструкцией и замачивайте семена в полученном растворе на 2-4 часа.
- После замачивания приступайте к посеву.
Замачивание в перекиси водорода:
- Залейте 3%-м раствором перекиси водорода семена на 10-20 минут.
- После замачивания промойте семена под проточной водой и дайте им обсохнуть до сыпучего состояния.
Замачивание в марганцовке:
- Приготовьте 1%-й раствор марганцовки (10 г средства на 1 л воды) и замачивайте семена в нем на 20-40 минут.
- После замачивания промойте семена под проточной водой и дайте им обсохнуть до сыпучего состояния.
Выбор метода замачивания зависит от вида семян и целей, которые вы преследуете. Правильно подготовленные семена прорастут быстрее и дадут более крепкие растения.
Последние новости Украины:
Когда и как правильно сеять семена перца на рассаду: уловки опытных дачников.
Также сообщалось, в чем нужно вымочить семена перед посадкой.