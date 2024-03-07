Огурцы — это богатые водой и питательные овощи, которые могут сыграть главную роль во вкусном салате и даже стать классной маской для глаз.

Когда придет время заняться огурцами, сначала узнайте о нескольких распространенных ошибках, которые часто допускают огородники.

Итак, как же выращивать огурцы правильно.

1. Слишком ранняя посадка семян огурца



Этот универсальный летний овощ огурец прекрасно себя чувствует и на солнце, и в жару.

Семена огурцов не следует сажать раньше, чем через две недели после последних заморозков, поскольку они очень чувствительны к повреждению заморозками.

2. Выращивая огурцы не игноририруйте pH почвы

Огурцы хорошо себя чувствуют в нейтральной или слегка щелочной почве с pH 7,0, поэтому проверьте почву перед посадкой. Почва должна быть влажной, но не слишком сырой.

3. Ошибкой будет не давать огурцам достаточно воды

Растения огурца имеют неглубокие корни и требуют влажной почвы на всех стадиях роста . Если вы не будете регулярно поливать растения, это может привести к появлению огурцов с горьким вкусом.

4. Иметь крошечное садовое пространство для выращивания огурцов

Большинство сортов огурцов растут на лозах, поэтому им требуется много места. Однако, если у вас недостаточно большой двор, вы можете выращивать огурцы на решетке.

Решетки не только экономят место, но и защищают огурцы от повреждений, возникающих из-за того, что они лежат на влажной земле.

5. Неправильный выбор сбора урожая огурцов

Если пришло время собирать огурцы - не срывайте их просто так, потому что это может повредить лозу. Вместо этого используйте нож или ножницы.

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