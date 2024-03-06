Если смартфон выключен, есть несколько способов, которые можно использовать для его быстрого поиска.

Наиболее простой и удобный способ поиска смартфона, если он выключен, заключается в запуске в браузере сервиса Google Device Manager.

Во многих гаджетах эта функция активна в базовых настройках. Чтобы все работало правильно, достаточно хотя бы раз авторизироваться в аккаунте Google с помощью смартфона.

Многие смартфоны имеют встроенные отслеживающие сервисы, такие как "Find My iPhone" для iPhone или "Find My Device" для Android. Эти сервисы позволяют отслеживать местонахождение смартфона через Интернет, даже если он выключен. По словам экспертов, такие функции помогут найти гаджет даже, если он украден.

Как найти смартфон, если он выключен

Если место смартфона удалось определить, но он вне сети, не спешите закрывать страницу браузера – оставьте ее активной. Сервис зафиксирует последнюю доступную локацию телефона сразу, как только устройство выйдет в сеть.

Если смартфон выключен, его можно попробовать найти через Google-карты. Для этого необходимо зайти в сервис, нажать три полоски в левом верхнем углу и выбрать раздел Хронология. Но следует помнить, что эта функция сработает, если предварительно активированы опции «Отправка геоданных», а также «История местоположений».

Как найти смартфон, если он выключен

Также есть способ, как найти выключенный iPhone. Легче всего это будет сделать, если смартфон с версией iOS 7 и выше. Именно эти гаджеты поддерживают популярную функцию iPhone.

В некоторых устройствах она может быть включена по умолчанию.

Но для подстрахования рекомендуем лучше всегда ее включать.

После активации местоположения телефон будет определяться в реальном времени.

Последние новости Украины:

Названы программы, разряжающие батарею смартфона: как отключить.

Проверка и отключение прослушивания на смартфоне.

Как почистить телефон и почему это нужно делать.