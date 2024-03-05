Если смартфон сильно нагревается, когда стоит на зарядке – этому есть причины, а также способы устранения проблемы.

Смартфоны во время зарядки могут сильно нагреваться. В некоторых случаях это свидетельствует о серьезных проблемах с гаджетом.

Например, если смартфон сильно нагревается на зарядке, это может сигнализировать о некачественных зарядных устройствах и кабелях. Как известно, следует использовать только качественные зарядные устройства.

Кроме того, необходимо также понимать, что "неродное" зарядное устройство может производить большее напряжение, чем требуется аккумуляторной батарее этой модели смартфона. Поэтому излишки энергии будут подаваться на любую микросхему, что приведет к перегреву.

Что делать, если смартфон нагревается на зарядке.

Исправный аппарат при зарядке не должен сильно нагреваться.

Включенные приложения также могут быть причиной того, что смартфон сильно нагревается при зарядке.

Отметим, что смартфон тоже внезапно начинает сильно нагреваться, если ему уже больше 3-4 лет. Батарея просто приходит в негодность.

Если смартфон сильно нагревается на зарядке, это может свидетельствовать о технических проблемах. Так, случается, что выгорает ответственный за зарядку контроллер питания. При подключении зарядного устройства корпус начинает нагреваться.

Что делать, если смартфон нагревается на зарядке.

При такой проблеме смартфон может не включаться.

Нагреваться смартфон на зарядке может и по банальной причине – чехол. Например, из шерсти, кожи или другого материала, плохо пропускающего тепло. Следовательно, необходимо снять чехол.

Если смартфон все равно сильно нагревается на зарядке, необходимо обратиться в сервисный центр.

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