Так, заряжая смартфон, нельзя использовать некорректные зарядные устройства.
Специалисты призывают, что заряжать смартфон можно только с использованием оригинальных зарядных устройств или рекомендуемых производителем смартфона.
Если же делать наоборот, это может привести к неисправностям или повреждению батареи.
Оставляя телефон на зарядке, избегайте перегрева гаджета. Не оставляйте его, например, под подушкой.
Вообще не следует оставлять смартфон на зарядке на ночь – это наносит значительный ущерб аккумулятору.
Как нельзя заряжать смартфон.
Не заряжайте телефон в местах с высокой влажностью. Кроме того, что влажность может влиять на зарядку и работу смартфона, это может привести к трагедиям. Забудьте о зарядке в ванной комнате.
Рассказывая, как нельзя заряжать смартфон, специалисты отмечают, что вообще следует избегать полных разрядов и перезарядов.
Не используйте поврежденные кабели или зарядные устройства, заряжая телефон.
Как нельзя заряжать смартфон.
Специалисты также рекомендуют избегать полного разряда и заряда батареи.
Наилучшим вариантом является заряжать смартфон с 20 до 80 процентов. Таким образом, продлевается жизнь батареи смартфона.
Также лучше не трогать телефон, когда он находится на зарядке.
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