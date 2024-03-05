Есть несколько рекомендаций по правильной зарядке телефона, прислушиваясь к которым можно избежать проблем, и достаточно серьезных.

Так, заряжая смартфон, нельзя использовать некорректные зарядные устройства.

Специалисты призывают, что заряжать смартфон можно только с использованием оригинальных зарядных устройств или рекомендуемых производителем смартфона.

Если же делать наоборот, это может привести к неисправностям или повреждению батареи.

Оставляя телефон на зарядке, избегайте перегрева гаджета. Не оставляйте его, например, под подушкой.

Вообще не следует оставлять смартфон на зарядке на ночь – это наносит значительный ущерб аккумулятору.

Как нельзя заряжать смартфон.

Не заряжайте телефон в местах с высокой влажностью. Кроме того, что влажность может влиять на зарядку и работу смартфона, это может привести к трагедиям. Забудьте о зарядке в ванной комнате.

Рассказывая, как нельзя заряжать смартфон, специалисты отмечают, что вообще следует избегать полных разрядов и перезарядов.

Не используйте поврежденные кабели или зарядные устройства, заряжая телефон.

Как нельзя заряжать смартфон.

Специалисты также рекомендуют избегать полного разряда и заряда батареи.

Наилучшим вариантом является заряжать смартфон с 20 до 80 процентов. Таким образом, продлевается жизнь батареи смартфона.

Также лучше не трогать телефон, когда он находится на зарядке.

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