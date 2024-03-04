Разные ткани требуют разного ухода, чтобы защитить и сохранить наилучший внешний вид вашего пуховика и зимнего пальто.

Если вам нужно отстирать пуховик, сначала ознакомьтесь с инструкциями по уходу.

Если вы можете просто бросить пуховик в стиральную машину, это просто фантастика! А вот для зимних теплых шерстяных пальто, требующих особого ухода, есть краткий обзор способов чистки тех, которые, скорее всего, найдутся в вашем шкафу.

Итак, как отстирать пуховики и жилеты:

Пуховики и жилеты стирайте один или два раза за сезон. Превышение этого значения может привести к тому, что испортится качество перьев.

Стирайте в холодной воде в деликатном режиме с использованием не моющих средств, чтобы перья не сплющились. Высушите пуховик в стиральной машине на низкой температуре вместе с несколькими теннисными мячами, чтобы распушить перья.

Как отстирать пуховик и избежать комков - убедитесь, что шерсть полностью высохла, даже если для этого потребуются дополнительные циклы.

Флисовые зимние куртки-пуховики: при стирке флиса выверните одежду наизнанку и стирайте в обычном режиме, чтобы ворс оставался пушистым, гладким и мягким.

Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы удалить все остатки моющего средства, и высушите на воздухе.

Шерсть. Шерстяные куртки можно стирать один или два раза в сезон, чтобы они выглядели яркими, а не тусклыми. Однако большинство из них придется чистить профессионально. Чтобы удалить попавшую на поверхность сухую грязь, потрите ее жесткой щеткой.

Как отстирать пуховик - очистите воротник и манжеты влажной тряпкой с мягким мылом или воспользуйтесь домашним набором для химической чистки, чтобы очистить и освежить шерсть.

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