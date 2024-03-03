Чаще всего взломом телефона занимаются кибермошенники. Обычно их цели – это персональные данные или средства жертвы.

Когда во времена СССР люди смотрели фантастические фильмы о будущем, то мечтали о летающих скейтбордах и колонизации Марса. В реальности все вышло несколько иначе. Так, прогнозируется, что к концу 2024 года треть всех преступлений будет совершаться через Интернет. И правда, уже сейчас складывается ощущение, что телефонное мошенничество растет изо дня в день, и правоохранительные органы никак не могут повлиять на ситуацию.

При этом каждый человек должен понимать, что его безопасность в его же руках. Эксперты по кибербезопасности рассказали, на что следует обратить внимание при пользовании телефоном, ведь существует несколько зловещих признаков того, что ваш Android или iPhone взломан, и за вами давно шпионят.

Так, каждый человек должен понимать, что взлом телефона дает злоумышленникам доступ к большому количеству пользовательской информации, включая пароли к соцсетям, банковские данные, а также деловую переписку и личные сообщения.

Обратите внимание на 5 наиболее частых признаков того, что ваш телефон взломали:

1. Внезапное снижение производительности телефона, например, быстрое разряжение батареи. Так, если появилась потребность чаще заряжать телефон, а пользуетесь вы им так же, как и раньше, то это может быть обусловлено деятельностью зловредного ПО, которое "съедает" заряд аккумулятора.

2. Неизвестные приложения, звонки и СМС

Приложения, которые вы не устанавливали на телефон, звонки, которые вы не выполняли, а также СМС-сообщения, которые вы не посылали — наиболее явные признаки взлома телефона. Особое внимание нужно обращать на всплывающие окна или рекламу, помеченные рейтингом X, который обычно используется для фильмов, предназначенных только для взрослых. Эти окна могут содержать запросы на выполнение определенных действий по зараженным ссылкам. Важно игнорировать их, чтобы избежать утечки данных и предотвратить возможный ущерб.

3. Странный звук во время телефонных звонков, который может быть гудком, дальним голосом и шумом. "Иногда эти проблемы можно объяснить плохим сигналом, но они также могут являться признаком шпионского программного обеспечения", пояснил Тран. Объяснение простое: шпионское программное обеспечение будет пытаться перехватить телефонные звонки, чтобы прослушать ваши разговоры и записать их.

4. Много сообщений об ошибках, рекламе, мошеннических текстах и т.д. Рекламное программное обеспечение будет посылать сообщения, пытаясь обманом заставить человека предоставить личную информацию.

5. Смартфон постоянно перегревается. Это похоже на предупреждающий знак о проблеме с производительностью: шпионское программное обеспечение будет использовать ресурсы телефона и может привести к перегреву из-за работы в фоновом режиме.

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