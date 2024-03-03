Когда ваш лук начинает выглядеть гнилым - не выбрасывайте его, вы можете посадить их и вырастить новый, который можно будет есть!

Итак, у вас есть одна-две луковицы, купленные в продуктовом магазине, которые теперь проросли в кладовой, узнайте, как посадить проросший лук.

Если вы задаетесь вопросом: «Могу ли я посадить этот проросший лук и вырастить новый, свежий лук?»

Короче говоря, ответ: ДА! Можно посадить проросшую луковицу и вырастить новую.

На самом деле, обычно из одной проросшей луковицы иногда можно получить три новых луковицы!

Как посадить и вырастить проросший лук

Шаг 1

Сначала нужно слой за слоем очистить лук до центра.

Скорее всего, некоторые внешние слои окажутся мягкими и начнут гнить, если лук начал прорастать. Если нет, вы все равно можете использовать эти внешние слои лука.

Вам нужно очистить кожуру до конца, пока не дойдете до комка зеленых ростков.

Будьте осторожны, чтобы сохранить оригинальные корни в целости. Они вам понадобятся снова!

Как посадить проросший лук - шаг 2

Как только вы доберетесь до центра лука, вам нужно будет осторожно снимать дополнительные слои, пока не начнете наслаждаться отдельными растениями!

Обычно каждая проросшая луковица содержит три отдельных растения.

Как посадить проросший лук - шаг 3

Отделите каждое растение лука, осторожно разрезав корень зубчатым кухонным ножом .

Теперь у вас есть три ростка лука!

Шаг 4

Теперь пришло время сажать ростки лука.

Ростки лука сохранятся до 3 недель, прежде чем их нужно будет сажать. Вам не нужно хранить их в воде или замачивать перед посадкой. Однако храните их в сухом прохладном месте, чтобы предотвратить гниение.

Вам нужно будет посадить ростки лука на открытом солнце.

Лук требует много света. Необходимо 12 и более часов прямого солнечного света.

Как посадить проросший лук

Луковые растения не нужно закапывать очень глубоко, важно, чтобы луковицам было место для роста.

Посаженным росткам лука понадобится около 3 недель, чтобы они выглядели бодро. Поливайте их и сажайте в хорошо освещенное место.

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