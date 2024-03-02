Всегда рекомендуется регулярно очищать смартфон от кэша и других временных файлов, чтобы поддерживать его в хорошей рабочей форме.

При использовании смартфона накапливается множество приложений, часть из которых становится излишней и занимает ценное пространство памяти. Независимо от того, сколько свободного места у вас было изначально, оно постепенно уменьшается, и рано или поздно вам придется освободить его от ненужных файлов.

Папка "Другое" в вашем смартфоне содержит массу системного мусора, который накапливается в процессе установки, использования и удаления приложений. Сюда часто попадают разнообразные файлы кэша, миниатюры из галереи для более быстрого просмотра фотографий и множество других файлов, которые система определяет как "другое".

Это приводит к постоянному увеличению размера этого раздела и уменьшению доступной памяти на устройстве. Однако, хотя вы можете увидеть, что в вашем смартфоне есть много файлов в разделе "Другое", удалить их так легко уже не получится. Для этого есть два способа:

Очистка кэша приложений вручную:

Зайдите в Настройки;

Выберите "Программы и оповещения" и нажмите "Показать все программы";

Выберите приложение, которое вы хотите очистить, и нажмите на кнопку "Хранилище и кэш", затем "Очистить кэш".

Необходимо повторить эту операцию для каждого приложения, которое вы используете. Особенно это касается браузеров, Instagram, мессенджеров и социальных сетей, так как они накапливают огромное количество дополнительных файлов для работы.

Использование специализированных приложений для очистки: Очистить кэш приложений, мусорные файлы и другие ненужные данные можно с помощью таких приложений, как CCleaner и SD Maid. Однако, использование таких приложений требует осторожности, чтобы не удалить важные данные или программы.

При использовании таких приложений следует внимательно читать описание функций и проверять файлы перед удалением.

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