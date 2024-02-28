За счет комфорта, простоты и скорости доставки сообщений коммуникация через мессенджеры становится все более и более популярной.

Стало известно, как настроить смартфон, чтобы без ошибок вводить текст даже одной рукой.

На сегодняшний день вместо печатанья длинного текста многие пользователи смартфонов активно используют функцию аудионабора. Вот только ей пока далеко до совершенства - аудионабор периодически путает падежи и не везде расставляет верные знаки препинания. Так что быстро набирать текст на телефоне все еще полезная навычка. Есть три способа это делать.

Первый - и самый распространённый способ быстропечатанья - держать телефон двумя руками и набирать текст большими пальцами. Тут всё очевидно: нужно практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться, тогда можно набить скорость 40 слов в минуту. Кстати, этот способ одобрен учёными — они говорят, что набор двумя пальцами самый быстрый.

Второй метод - предиктивный. Выглядит он так: начинаешь писать слово, а смартфон предлагает наиболее вероятные варианты продолжения.

На сегодняшний день заданные по умолчанию настройки исправления текста в Android и iOS сами очень упрощают набор сообщений, однако его можно сделать ещё эффективнее, просмотрев все параметры и перенастроив их под себя.

В Android для этого следует перейти в "Настройки" → "Язык и ввод" → "Gboard" → "Исправление текста". В этом разделе содержатся опции автоматической корректировки текста при наборе. Почти все они включены по умолчанию, но некоторые скорее мешают, чем помогают, поэтому можно и даже рекомендуется оставить только те опции, что будут интересны конкретному человеку.

Что же касается iOS, то тут не так много подобных настроек, но поведение системы при наборе текста всё же можно немного изменить. Откройте "Настройки" → "Основные" → "Клавиатура" и внимательно просмотрите подписи к тумблерам. Далеко не всё из того, что там есть, нужно большинству пользователей. Если предиктивный набор только сбивает с толку, а автокоррекция замедляет набор — смело отключайте их.

Еще один метод - непрерывный набор.

Это современный аналог T9 — автозамена. Несмотря на кучу нюансов и неудобств, она по-прежнему востребована. Предиктивная система набора хороша в теории, но на практике постоянно происходит что-то неладное. Так, "руки грязные" могут спокойно превратиться в "Юру жалкого" и не только.

Функция непрерывного набора включена по умолчанию и позволяет вводить слова, не отрывая пальца от клавиатуры. Пробелы будут ставиться автоматически, когда вы поднимите палец.

На iPhone такой метод печати тоже работает. Только чтобы воспользоваться им, придется устанавливать стороннюю клавиатуру.

А еще и Android, и iOS умеют разворачивать заранее назначенные сокращения в слова или даже целые фразы. Например, "хзхз" может легко преобразоваться в классический смайл ¯\_(ツ)_/¯. Таким же образом с помощью двух-трех символов можно вводить email-адреса, номера карт и другие данные, которые долго и сложно набивать вручную.

На Android сокращения настраиваются в меню "Настройки" → "Язык и ввод" → "Пользовательский словарь". Нужно нажать кнопку "Добавить", ввести фразу и придумать для нее сокращение.

На iPhone аналогичное меню находится в разделе "Настройки" → "Основные" → "Клавиатура" → "Замена текста". Для добавления шортката нужно нажать на плюс в верхнем правом углу и вбить текст и его сокращение.

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