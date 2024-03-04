Эксперты назвали основные причины, по которым ваши огурцы желтеют и как это исправить.

Если плоды или растения ваших огурцов желтые - эти советы могут помочь.

Растения и плоды огурцов могут пожелтеть из-за проблем с окружающей средой, вредителей или болезней.

Из этого руководства вы узнаете, почему ваши огурцы желтые и что с этим делать.

Как бороться с желтеющими огурцами:

Пожелтение огурцов может расстраивать, но это не всегда означает, что у вашего растения плохое здоровье. Даже если ваши огурцы пожелтели из-за вредителей или других проблем, существуют решения, которые помогут огурцам прийти в норму.

Как бороться с желтеющими огурцами - главная причина - Перезревшие огурцы

Безусловно, наиболее распространенной причиной пожелтения огурцов являются перезрелые плоды. Вот почему, если не собирать огурцы часто, они продолжают созревать на корню, со временем приобретая темный золотисто-желтый цвет. Когда это происходит, у огурцов появляется горький вкус, мягкая текстура, крупные семена и жесткая кожица, что делает их неприятными для употребления в пищу.

Решение:

лучший способ избежать перезрелых огурцов — часто собирать огурцы — в идеале каждый день или два.

Водный стресс

Огурцы — водолюбивые растения, которым для правильного роста необходима регулярная влажность. Однако, если лозы огурцов чрезмерно или недостаточно поливать, они могут страдать от стресса и в результате давать пожелтевшие плоды.

Решение:

соблюдение регулярного режима полива важно для большинства садовых растений, и огурцы не являются исключением.

Огурцы, выращенные в контейнерах, высыхают быстрее, чем растения, выращенные на грядках, поэтому вдвойне важно следить за поливом, если вы держите контейнерный сад.

Как бороться с желтеющими огурцами - причина в дефиците питательных веществ

Помимо того, что лозы огурцов нуждаются в большом количестве воды, они также являются тяжелыми кормовыми растениями, и им трудно расти на почвах с дефицитом питательных веществ. Когда огурцы не получают достаточного количества питательных веществ, их рост может замедлиться, а лозы могут замедлиться. Помимо этого, у огурцов, выращенных на бедных почвах, также могут появиться обесцвеченные листья и пожелтевшие плоды.

Решение:

дефицит питательных веществ с большей вероятностью разовьется, если вы год за годом выращиваете огурцы или другие растения с тяжелыми питательными веществами на одном и том же участке. Один из хороших способов предотвратить это — ежегодно чередовать культуры, поскольку эти растения естественным образом восполняют питательные вещества в почве.

Как бороться с желтеющими огурцами, если причина в болезни растений

Многие из болезней распространяются насекомыми-переносчиками и у пораженных растений помимо пожелтевших плодов часто появляются пятнистые, увядшие или иным образом поврежденные листья.

Решение:

Большинство болезней растений, вызывающих пожелтение огурцов, трудно вылечить, поэтому лечение обычно направлено на профилактику. Проблемы с грибком часто возникают из-за плохой циркуляции воздуха и влажных листьев огурцов, но вы можете уменьшить распространение грибков, поливая растения только на уровне почвы и обрезая лишние листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Заболевания, распространяемые насекомыми-переносчиками, можно предотвратить с помощью органических методов борьбы с вредителями. Выбор устойчивых к болезням сортов огурцов — еще один эффективный способ предотвратить попадание болезней растений в ваш сад.

Как бороться с желтеющими огурцами, если причина в проблеме с вредителями

Вредители огурцов могут переносить болезни растений, вызывающие пожелтение плодов, но некоторые вредители могут также повредить сами огурцы и снизить качество плодов.

Решение:

сопутствующие посадки ароматических трав и цветущих растений могут естественным образом отпугнуть многих различных садовых вредителей или привлечь в ваш сад полезных насекомых, питающихся вредителями.

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