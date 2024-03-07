Вырастить чеснок дома может быть сложнее, чем в огороде, и в большинстве случаев комнатный чеснок выращивают исключительно ради ароматной зелени.

Однако, если у вас хватит терпения, вы можете вырастить зелень и луковицы чеснока дома, чтобы использовать их для приготовления различных блюд.

Узнайте, как вырастить вкуснейший чеснок прямо дома на подоконнике.

Как и где выращивать чеснок круглый год

По сравнению со многими другими овощами чеснок растет компактно, поэтому его относительно легко хранить в контейнерах.

Выберите место в помещении, где ежедневно будет шесть-восемь часов яркого света — чеснок хорошо себя чувствует при большом количестве солнечного света.

Если яркий свет недоступен, можно выращивать чеснок под лампой, но растения не будут такими крепкими, как те, которые выращены при естественном освещении.

Если вы хотите вырастить луковицы чеснока дома, выполните следующие действия:

Охладите чеснок.

При выращивании на открытом воздухе в садах чеснок высаживают осенью, а зимой он переходит в состояние покоя, необходимое для формирования луковиц. Когда вы выращиваете чеснок дома, вам нужно имитировать низкие температуры зимнего сада.

Перед посадкой зубчики чеснока как с мягкой, так и с твердой шеей следует охладить в течение нескольких недель. Вы можете сделать это, поместив зубчики чеснока в холодильник или поместив чеснок в горшочки и поставив горшки на улицу на несколько недель осенью или зимой, когда температура прохладная. Этот короткий период холода способствует прорастанию зубчиков чеснока и является важным шагом для выращивания луковиц чеснока в помещении.

Как выращивать чеснок дома круглый год - отделите зубчики.

Охладив луковицы чеснока, аккуратно разломайте зубчики пальцами, стараясь сохранить на зубчиках как можно больше кожицы, напоминающей бумагу. Во время работы осматривайте гвоздику и выбрасывайте все, что выглядит поврежденным, заплесневелым или мягким.

Как выращивать чеснок дома круглый год- добавьте почву в горшок. Затем заполните контейнер для выращивания стандартной, хорошо дренируемой почвенной смесью, добавив достаточно смеси, чтобы она была немного ниже края горшка.

Поместите зубчики в землю. Поместите зубчики чеснока острыми концами вверх в горшок и примерно наполовину вдавите каждый зубчик в почвенную смесь. Если вы хотите вырастить несколько зубчиков чеснока в одном горшке, расположите каждый зубчик на расстоянии.

Насыпьте еще почвы. После посадки чеснока наполните горшок почвенной смесью так, чтобы каждый зубчик чеснока был покрыт почвой. Аккуратно уплотните почвенную смесь вокруг чеснока и полейте зубчики.

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