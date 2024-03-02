Вот пошаговое руководство по использованию телефона в качестве пульта для Android TV:
Настройка виртуального пульта дистанционного управления.
Откройте приложение Google TV на своем телефоне Android.
Нажмите «Пульт ДУ» в правом нижнем углу экрана.
Вверху экрана выберите «Поиск устройств...».
Выберите свое устройство Android TV.
Следуйте инструкциям на экране телефона и телевизора.
После настройки используйте физический пульт дистанционного управления или телефон для управления Google TV.
Устранение неполадок приложения:
Проверьте соединение Wi-Fi.
Убедитесь, что ваш телефон и устройство Android TV подключены к одной сети Wi-Fi.
По телевизору:
Нажмите кнопку «Главный экран» на пульте дистанционного управления.
Выберите «Настройки» в правом верхнем углу.
В разделе «Сеть и аксессуары» нажмите «Сеть», затем «дополнительно», а затем «Состояние сети».
Убедитесь, что ваш телевизор подключен к правильной сети Wi-Fi.
На телефоне:
Откройте настройки телефона.
Перейдите в «Сеть и Интернет», а затем «Wi-Fi».
Перезагрузите устройство Android TV:
Отключите кабель питания от вашего Android TV.
Подождите 10 секунд.
Снова подключите кабель к источнику питания.
Снова настройте приложение Android TV Remote Control.
Выполнив следующие действия, вы сможете обеспечить плавное соединение между телефоном и Android TV. Если проблема не устранена, еще раз проверьте настройки Wi-Fi и перезагрузите устройство Android TV.
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