Использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления для Android TV может быть удобно, а приложение Google TV упрощает настройку.

Вот пошаговое руководство по использованию телефона в качестве пульта для Android TV:

Настройка виртуального пульта дистанционного управления.

Откройте приложение Google TV на своем телефоне Android.

Нажмите «Пульт ДУ» в правом нижнем углу экрана.

Вверху экрана выберите «Поиск устройств...».

Выберите свое устройство Android TV.

Следуйте инструкциям на экране телефона и телевизора.

После настройки используйте физический пульт дистанционного управления или телефон для управления Google TV.

Устранение неполадок приложения:

Проверьте соединение Wi-Fi.

Убедитесь, что ваш телефон и устройство Android TV подключены к одной сети Wi-Fi.

По телевизору:

Нажмите кнопку «Главный экран» на пульте дистанционного управления.

Выберите «Настройки» в правом верхнем углу.

В разделе «Сеть и аксессуары» нажмите «Сеть», затем «дополнительно», а затем «Состояние сети».

Убедитесь, что ваш телевизор подключен к правильной сети Wi-Fi.

На телефоне:

Откройте настройки телефона.

Перейдите в «Сеть и Интернет», а затем «Wi-Fi».

Перезагрузите устройство Android TV:

Отключите кабель питания от вашего Android TV.

Подождите 10 секунд.

Снова подключите кабель к источнику питания.

Снова настройте приложение Android TV Remote Control.

Выполнив следующие действия, вы сможете обеспечить плавное соединение между телефоном и Android TV. Если проблема не устранена, еще раз проверьте настройки Wi-Fi и перезагрузите устройство Android TV.

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