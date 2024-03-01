Даже если вы пропустили окно осенней посадки, вот как можно посадить чеснок весной и при этом получить урожай.

Можно ли сажать чеснок весной - ответ – да!

Хотя идеальное время для посадки чеснока — осень, вы можете положить зубчики в землю ранней весной и все равно получить урожай в этом году.

Однако есть несколько советов и приемов, которые могут повысить ваш успех.

Если вы хотите посадить чеснок весной и собрать луковицы, необходимо предварительно яровизировать зубчики чеснока одним из двух способов:

Как сажать чеснок весной: охладить в холодильнике. Охладите чеснок с твердой шеей на четыре-восемь недель — чем дольше, тем лучше — для весенней посадки.

Некоторым сортам требуется меньше охлаждения, но им нужны три-четыре недели холода. Часто проверяйте, нет ли плесени или проростков. Если они начнут прорастать, все равно посадите их в землю.

Сажать чеснок рано.

Как сажать чеснок весной: Воспользуйтесь поздней зимней оттепелью или ранним таянием, чтобы высадить гвоздику в землю. Чеснок может переносить холод, поэтому не волнуйтесь, что ваши соседи сочтут вас странным из-за того, что вы копаете его в саду рядом с сугробом. Замульчируйте сверху и дайте им остыть.

Большинство продавцов продают чеснок для осенней посадки, поэтому вам, возможно, придется поискать чеснок для весны. Хотя источники на фермерском рынке не будут доступны, у некоторых онлайн-продавцов все еще может быть чеснок или он будет удерживать его специально для весенней посадки.

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