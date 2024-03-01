За рулем автомобиля мы привыкли полагаться на множество индикаторов, загорающихся на приборной панели. Один из них – символ аккумулятора, чей красный свет может стать тревожным сигналом, указывающим на проблемы с электрической системой.

Подробнее о том, к чему готовиться, если в автомобиле загорелась лампочка аккумулятора, читайте далее в материале.

Почему загорается значок аккумулятора?

При включении зажигания происходит самодиагностика, и значок аккумулятора, как и другие индикаторы, загорается на несколько секунд. После запуска двигателя все лампочки должны погаснуть. Если же символ аккумулятора продолжает гореть, это говорит о неисправности.

Не паникуйте, но действуйте:

Не стоит впадать в панику, если загорелась лампочка аккумулятора. Нужно разобраться в причинах.

  • Мигание:

    • Если лампочка мигает, это может быть признаком того, что генератор не заряжает аккумулятор.
    • Дальнейшее движение может привести к разрядке аккумулятора, остановке двигателя и поломке электронных блоков.
    • Остановитесь и не продолжайте движение.

  • Непрерывное горение:

    • Символ может гореть постоянно по ряду причин:
      • Проблемы с генератором:
        • Ослаб или порвался ремень генератора.
        • Износились подшипники вала генератора.
        • Проблемы с клеммными контактами.
        • Износ щеток и колец.
        • Обрыв или замыкание обмотки.
        • Поломка диодного моста или регулятора напряжения.
      • Проблемы с аккумулятором:
        • Разрядка или частичная поломка.
        • Пониженный уровень электролита.
        • Окисление клемм.
        • Неисправность проводки.
        • Разрыв проводов.

Что делать, если горит значок аккумулятора?

  1. Остановитесь:
  • Не продолжайте движение, если индикатор мигает или горит постоянно.
  1. Проверьте:
  • Уровень электролита в аккумуляторе (если он обслуживаемый).
  • Клеммы аккумулятора на наличие окисления.
  • Натяжение ремня генератора.
  1. Заведите двигатель:
  • Если после проверки и устранения видимых проблем значок продолжает гореть, дайте двигателю поработать 10-15 минут.
  • Если индикатор погас, возможно, аккумулятор просто разрядился.
  1. Обратитесь в сервис:
  • Если значок не погас после 10-15 минут работы двигателя, рекомендуется обратиться в автосервис.
  • Специалисты проведут диагностику и определят точную причину проблемы.

Рекомендации:

  • Не игнорируйте горящий значок аккумулятора.
  • Регулярно проверяйте уровень электролита и состояние клемм аккумулятора.
  • Следите за натяжением ремня генератора.
  • При первых признаках проблем с аккумулятором или генератором обращайтесь в автосервис.

Своевременное реагирование на проблемы с электрической системой вашего автомобиля поможет избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.

Читайте также:

Их раскупают в первую очередь: названы самые популярные автомобили 2023 года

Держитесь от них подальше: самые ненадежные б/у автомобили, которые лучше не покупать

Как правильно "прикурить" автомобиль, если внезапно сел аккумулятор: важные советы