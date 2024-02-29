Следуя этим советам экспертов, вы сможете получить успешный урожай пекинской капусты, выращенной в домашних условиях.

Выращивание пекинской капусты в домашних условиях – полезный и относительно простой процесс.

Метод посадки:

При посадке пекинской капусты в открытый грунт выбирайте рассаду. Саженцы более крепкие, выносливые и быстро укореняются.

Начинайте с посадки рассады до 10 мая, но учитывайте температурные условия, характерные для вашего региона. Стремитесь к тому времени, когда температура будет около 15-20 градусов по Цельсию.

Температурные соображения:

Пекинская капуста хорошо растет в теплой среде, но чувствительна к низким температурам. Для оптимального роста обеспечьте температурный диапазон около 15-20 градусов по Цельсию.

Следите за прогнозами погоды в вашем регионе, чтобы определить подходящее время для посадки.

Практика полива:

Пекинская капуста предпочитает постоянный полив для поддержания влажности почвы. Следите за тем, чтобы почва оставалась постоянно влажной, но не заболоченной.

Не допускайте пересыхания почвы, так как это может повлиять на качество и вкус капусты.

Подкормка капусты:

Обеспечьте пекинскую капусту необходимыми питательными веществами, используя удобрения на водной основе. Рекомендуемая смесь включает коровяк, куриный помет и траву.

Приготовьте концентрат, соединив 1-2 кг каждого продукта с 20 л воды. Используйте этот концентрат для полива растений, а затем разбавляйте его при поливе в течение следующих двух недель.

Эта богатая питательными веществами смесь способствует общему здоровью и росту китайской капусты.

Сбор урожая:

Пекинская капуста обычно готова к сбору в течение нескольких недель или нескольких месяцев, в зависимости от сорта.

Собирайте капусту, когда кочан станет твердым и компактным. Разрежьте капусту у основания, оставив внешние листья нетронутыми для защиты.

Обратите внимание на температурные условия, порядок полива и питательные добавки, чтобы обеспечить наилучший рост и вкус китайской капусты.

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