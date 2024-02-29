Выращивание пекинской капусты в домашних условиях – полезный и относительно простой процесс.

Метод посадки:

При посадке пекинской капусты в открытый грунт выбирайте рассаду. Саженцы более крепкие, выносливые и быстро укореняются.

Начинайте с посадки рассады до 10 мая, но учитывайте температурные условия, характерные для вашего региона. Стремитесь к тому времени, когда температура будет около 15-20 градусов по Цельсию.

Температурные соображения:

Пекинская капуста хорошо растет в теплой среде, но чувствительна к низким температурам. Для оптимального роста обеспечьте температурный диапазон около 15-20 градусов по Цельсию.

Следите за прогнозами погоды в вашем регионе, чтобы определить подходящее время для посадки.

Практика полива:

Пекинская капуста предпочитает постоянный полив для поддержания влажности почвы. Следите за тем, чтобы почва оставалась постоянно влажной, но не заболоченной.

Пекинская капуста. Фото: YouTube

Не допускайте пересыхания почвы, так как это может повлиять на качество и вкус капусты.

Подкормка капусты:

Обеспечьте пекинскую капусту необходимыми питательными веществами, используя удобрения на водной основе. Рекомендуемая смесь включает коровяк, куриный помет и траву.

Приготовьте концентрат, соединив 1-2 кг каждого продукта с 20 л воды. Используйте этот концентрат для полива растений, а затем разбавляйте его при поливе в течение следующих двух недель.

Эта богатая питательными веществами смесь способствует общему здоровью и росту китайской капусты.

Сбор урожая:

Пекинская капуста обычно готова к сбору в течение нескольких недель или нескольких месяцев, в зависимости от сорта.

Собирайте капусту, когда кочан станет твердым и компактным. Разрежьте капусту у основания, оставив внешние листья нетронутыми для защиты.

Обратите внимание на температурные условия, порядок полива и питательные добавки, чтобы обеспечить наилучший рост и вкус китайской капусты.

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