Для достижения высокого урожая сочных и вкусных огурцов необходимо на этапе посева учитывать несколько особенностей.

Чтобы семена огурцов проросли и обеспечили богатый урожай, во-первых, необходимо определить оптимальное время для посадки.

В день посева огурцов температура почвы не должна опускаться ниже +13+15 градусов. Днем воздух должен быть не холоднее +15+18 градусов, а ночью – не менее +8. Конечно, поскольку в теплице почва прогревается быстрее, там можно сажать огурцы на 1-2 недели раньше.

Выбор места и подготовка почвы для посадки

Оптимальное место для посадки огурцов – солнечная сторона. Рекомендуется менять место посадки огурцов – не сажать их там, где они росли в прошлом году. Лучше всего высаживать на местах, где раньше выращивались помидоры, капуста, лук, чеснок или перец.

Важно разрыхлить почву, перекопать ее и удобрить где-то за две недели до посева огурцов.

Как высаживать семена огурцов в открытый грунт - пошаговая инструкция:

делаем посадочные лунки и немного поливаем их водой;

высеваем семена огурцов на расстоянии от 5 до 10 см на глубину 1,5-2 см;

рекомендуется поместить 2-3 семечки в одну лунку, чтобы затем оставить более сильное растение;

засыпаем лунки землей и повторно поливаем;

после посева грядки лучше накрыть полиэтиленом, чтобы создать влажную среду, необходимую для огурцов. Пленку следует снять, как только появятся ростки.

Дальше за урожай также придется побороться – надо вовремя поливать огурцы, подпитывать почву, подвязывать, мульчировать, пасынковать, бороться с болезнями и вредителями.

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