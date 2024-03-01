Куст малины рекомендуется поддерживать высотой от одного до полутора метров, чтобы избежать перегибания веток при сборе урожая.

Весной, как правило, начинают заботиться о садовых деревьях и кустарниках, включая обрезку малины. Определить точную дату для обрезки малины сложно из-за изменчивости погоды в различных регионах Украины.

Лучше всего обрезку проводить, когда дневная температура стабилизируется и не опускается ниже +5ºC. Важно помнить, что обрезать малину нужно до начала распускания побегов. Если боковые побеги начали расти, обрезку лучше отложить или выполнить позднее.

Первую весеннюю обрезку малины рекомендуется провести сразу после таяния снега. Следует удалить все подмерзшие и обломанные побеги, а также обрезать верхушки здоровых побегов для лучшего урожая в будущем.

Поврежденные ветки следует обрезать на уровне здорового узла. Куст малины рекомендуется поддерживать высотой от одного до полутора метров, чтобы избежать перегибания веток при сборе урожая.

При обрезке важно обращать внимание на состояние веток. Засохшие веточки на верхушке могут свидетельствовать о незрелых или обмороженных побегах. Здоровая ветка будет иметь зеленый налет на срезе, в то время как "мертвая" ветка будет коричневой и ломкой.

Все ветки рекомендуется укорачивать на 10-20 сантиметров. Оптимальное количество ветвей в кусте малины составляет от пяти до восьми.

При посадке малины траншейным методом на каждый погонный метр следует оставить не более 14-16 хорошо сформированных побегов с расстоянием 20-25 сантиметров между кустами. В малиннике, посаженном обойным способом, следует оставлять побеги через каждые 10-15 сантиметров.

Эти рекомендации помогут обеспечить хороший урожай и здоровье малины в вашем саду.

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