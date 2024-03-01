Снимок экрана смартфона очень удобен, если вы хотите показать людям свой рекорд в любимой игре или изображение, которое вы нашли в Интернете.

Однако в разных моделях Android способы создания снимков экрана немного различаются.

Вот как сделать снимок экрана на наиболее распространенных типах телефонов Android.

Как сделать снимок экрана на большинстве телефонов Android

Большинство новых телефонов Android используют одну и ту же процедуру для создания снимков экрана. Чтобы сделать снимок экрана, просто нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку уменьшения громкости .

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку уменьшения громкости . Эти кнопки могут находиться на одной стороне телефона или на противоположных сторонах, в зависимости от модели.

Как сделать снимок экрана на Samsung Galaxy с помощью кнопок быстрого доступа

Удерживайте обе кнопки, пока не услышите щелчок камеры. Вы также увидите, как скриншот перемещается по экрану. Когда вы это сделаете, отпустите обе кнопки.

Проверьте панель уведомлений на наличие сохраненной фотографии. Если его нет, попробуйте еще раз, пока не освоитесь. Вы также можете просмотреть или отредактировать фотографию в своей галерее.

Как сделать снимок экрана на старых телефонах Android с помощью кнопок быстрого доступа

Чтобы сделать снимок экрана на старом телефоне Android с кнопкой «Домой», одновременно нажмите кнопки «Питание » и «Домой» .

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку уменьшения громкости . Кнопка «Домой» находится в нижней части устройства.

Как сделать снимок экрана на телефонах Samsung Galaxy с помощью кнопок быстрого доступа старшей версии

Удерживайте обе кнопки, пока не услышите щелчок камеры. Вы также увидите, как скриншот перемещается по экрану. Когда вы это сделаете, отпустите обе кнопки.

Проверьте панель уведомлений на наличие сохраненной фотографии.

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