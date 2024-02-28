Прежде чем нажать тревожную кнопку, рассмотрите эти советы по оптимизации производительности телефона.
Итак, что делать, если телефон работает медленно:
Проверьте условия сети. Иногда медленная работа устройства может быть результатом плохих условий сети.
Если вы находитесь в людном месте или переезжаете, у вашего устройства могут возникнуть проблемы с подключением.
Убедитесь, что вы находитесь в стабильной сетевой среде, или попробуйте переключиться на соединение Wi-Fi.
Что делать, если телефон работает медленно - принудительно закрыть не отвечающие приложения.
Если приложение зависает или перестает отвечать на запросы, закройте его принудительно, чтобы решить проблему. На iPhone X или новее проведите пальцем вверх снизу и сделайте паузу посередине; на iPhone 8 или более ранней версии дважды нажмите кнопку «Домой». Проведите пальцем по экрану, чтобы найти проблемное приложение, и проведите пальцем вверх, чтобы закрыть его. Однако принудительное закрытие приложений в обычных условиях не рекомендуется.
Место для хранения важно для бесперебойной работы.
Недостаток места для хранения может повлиять на скорость вашего устройства. Проверьте доступное хранилище в «Настройки» > «Основные» > «Память устройства». Для оптимальной производительности постарайтесь оставить как минимум 1 ГБ свободного места. iOS или iPadOS автоматически управляют хранилищем, но при необходимости вы можете следовать рекомендациям, чтобы освободить место.
Отключите режим низкого энергопотребления.
Режим низкого энергопотребления экономит заряд батареи, а также ограничивает производительность. Проверьте, включен ли режим низкого энергопотребления (желтый значок батареи) в меню «Настройки» > «Аккумулятор», и выключите его, если он не нужен для текущего использования.
Соображения, связанные с температурой
Экстремальные температуры могут повлиять на производительность вашего устройства. Если он слишком горячий, переместите его в более прохладное место; если слишком холодно, переместите его в более теплое место. Прежде чем рассчитывать на оптимальную производительность, дайте устройству адаптироваться к температуре.
Что делать, если телефон работает медленно - проверка работоспособности батареи.
Батареи со временем стареют, что влияет на производительность. Проверьте состояние аккумулятора в «Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора» (доступно на iPhone). Если емкость аккумулятора значительно снизилась, возможно, пришло время заменить его.
Обновите операционную систему.
Убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия программного обеспечения. Обновления часто включают улучшения производительности и исправления ошибок. Проверьте наличие обновлений в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».
Что делать, если телефон работает медленно - сброс настроек
В крайнем случае, вы можете сбросить все настройки вашего устройства без потери данных. Откройте «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить все настройки». Это восстановит настройки системы по умолчанию.
Читайте также:
Как восстановить заводские настройки на смартфоне Samsung, если не помнишь пароль: полезные советы.
Как правильно заряжать iPhone: ошибки, которые могут испортить телефон.
Как отсканировать документы на телефоне: несколько способов, которые помогут.