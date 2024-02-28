Если вы заметили, что ваш телефон работает медленно - это может быть связано с несколькими причинами.

Прежде чем нажать тревожную кнопку, рассмотрите эти советы по оптимизации производительности телефона.

Итак, что делать, если телефон работает медленно:

Проверьте условия сети. Иногда медленная работа устройства может быть результатом плохих условий сети.

Если вы находитесь в людном месте или переезжаете, у вашего устройства могут возникнуть проблемы с подключением.

Убедитесь, что вы находитесь в стабильной сетевой среде, или попробуйте переключиться на соединение Wi-Fi.

Что делать, если телефон работает медленно - принудительно закрыть не отвечающие приложения.

Если приложение зависает или перестает отвечать на запросы, закройте его принудительно, чтобы решить проблему. На iPhone X или новее проведите пальцем вверх снизу и сделайте паузу посередине; на iPhone 8 или более ранней версии дважды нажмите кнопку «Домой». Проведите пальцем по экрану, чтобы найти проблемное приложение, и проведите пальцем вверх, чтобы закрыть его. Однако принудительное закрытие приложений в обычных условиях не рекомендуется.

Место для хранения важно для бесперебойной работы.

Недостаток места для хранения может повлиять на скорость вашего устройства. Проверьте доступное хранилище в «Настройки» > «Основные» > «Память устройства». Для оптимальной производительности постарайтесь оставить как минимум 1 ГБ свободного места. iOS или iPadOS автоматически управляют хранилищем, но при необходимости вы можете следовать рекомендациям, чтобы освободить место.

Отключите режим низкого энергопотребления.

Режим низкого энергопотребления экономит заряд батареи, а также ограничивает производительность. Проверьте, включен ли режим низкого энергопотребления (желтый значок батареи) в меню «Настройки» > «Аккумулятор», и выключите его, если он не нужен для текущего использования.

Соображения, связанные с температурой

Экстремальные температуры могут повлиять на производительность вашего устройства. Если он слишком горячий, переместите его в более прохладное место; если слишком холодно, переместите его в более теплое место. Прежде чем рассчитывать на оптимальную производительность, дайте устройству адаптироваться к температуре.

Что делать, если телефон работает медленно - проверка работоспособности батареи.

Батареи со временем стареют, что влияет на производительность. Проверьте состояние аккумулятора в «Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора» (доступно на iPhone). Если емкость аккумулятора значительно снизилась, возможно, пришло время заменить его.

Обновите операционную систему.

Убедитесь, что на вашем устройстве установлена ​​последняя версия программного обеспечения. Обновления часто включают улучшения производительности и исправления ошибок. Проверьте наличие обновлений в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Что делать, если телефон работает медленно - сброс настроек

В крайнем случае, вы можете сбросить все настройки вашего устройства без потери данных. Откройте «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить все настройки». Это восстановит настройки системы по умолчанию.

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