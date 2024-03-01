Сегодня, когда почти у каждого есть смартфон, угрозы для смартфонов растут, и безопасность смартфонов должна быть приоритетом для каждого.

По мнению экспертов, смартфоны Android является наиболее целевой системой именно потому, что это наиболее используемая операционная система.

Вам необходимо знать, какие шаги вы можете предпринять, чтобы защитить свой смартфон и конфиденциальную информацию при просмотре страниц в Интернете или загрузке приложений.

Как защитить свой смартфон от кражи личных данных: базовая защита

Самые простые и элементарные меры предосторожности на самом деле являются самыми важными. Например, вы должны активировать PIN-код или пароль, чтобы предотвратить нежелательный доступ. Выберите надежный пароль, чтобы только вы знали, что это такое, и чтобы его нельзя было легко подобрать с помощью автоматических алгоритмов взлома.

Избегайте использования даты вашего рождения, каких-либо важных дат, вашего имени или имен ваших друзей и семьи, а также чего-либо еще, о чем можно догадаться при поверхностном знании того, кто вы. Определив корневое слово, например имя, алгоритмы могут затем попробовать каждую комбинацию цифр с этим словом, чтобы определить ваш пароль и получить доступ к вашему телефону.

Как защитить свой смартфон от кражи личных данных: отслеживание телефона

Установка приложения для отслеживания телефона — еще один важный шаг против кражи личных данных. Для пользователей Android и iOS доступно несколько приложений « Найти мой телефон », доступны даже бесплатные. Эти приложения работают с использованием функций отслеживания местоположения (GPS) вашего телефона. Убедитесь, что он включен.

Чтобы функция отслеживания местоположения работала, вам необходимо отслеживать свой телефон, как только вы обнаружите его пропажу. В противном случае вор может вытащить вашу SIM-карту или отключить GPS вашего телефона. У пользователей телефонов в систему встроено приложение «Найти iPhone», но его необходимо активировать. Приложение «Где мой Droid» доступно для пользователей Android, и вы можете бесплатно загрузить его через магазин Google Play.

Как защитить свой смартфон от кражи личных данных: программное обеспечение и приложения

Программное обеспечение и приложения могут быть одним из методов, используемых киберзлоумышленниками для взлома вашего смартфона. Они могут установить вредоносное ПО на ваш смартфон, чтобы украсть информацию или получить доступ к конфиденциальным файлам. Поэтому крайне важно провести исследование или проявить особую осторожность перед загрузкой любого программного обеспечения или приложения.

Поскольку приложения для смартфонов довольно стандартны, важно сначала проверить разработчика приложения. Прежде чем загружать их приложение, убедитесь, что они являются надежным источником. Если вы случайно загрузили приложение, содержащее вредоносное ПО, оно может получить доступ к вашей личной или финансовой информации. Он также может отслеживать, какие приложения вы используете и пароли для каждого, получать доступ к вашей истории просмотров и красть записи о посещенных вами веб-сайтах. Так что будьте очень осторожны.

Большинство производителей смартфонов рекомендуют вам установить специальные программы для защиты вашего устройства. Эти приложения обеспечения безопасности (антивирусы, средства защиты от вредоносных программ, очистители и т. д.) помогают защитить ваше устройство от худшего.

Как защитить свой смартфон от кражи личных данных: просматривайте безопасно

Множество киберугроз атакуют ваш смартфон после того, как вы перешли по подозрительной ссылке или загрузили вредоносное программное обеспечение. Вы как пользователь смартфона обязаны оценивать сайты и магазины, из которых вы загружаете программное обеспечение и приложения. Не нажимайте на какие-либо ссылки в электронном письме, особенно если оно отправлено неизвестным отправителем. Будьте бдительны, чтобы определить, является ли конкретное письмо мошенничеством или нет.

Также небезопасно предполагать, что защитного программного обеспечения, установленного на вашем смартфоне, достаточно, чтобы защитить вас от угроз. Многие изощренные киберугрозы могут проникнуть даже в самое надежное программное обеспечение безопасности.

Как защитить свой смартфон от кражи личных данных - Вам следует загружать приложения только из надежных источников, таких как iTunes (для пользователей iPhone) или Google Play Store (для пользователей Android). Прежде чем загружать какое-либо программное обеспечение, лучше всего провести независимую проверку. Потратьте время, чтобы узнать, что другие пользователи говорят о приложении, которое вы собираетесь загрузить.

Читайте также:

Что делать, если телефон не заряжается: быстрое и простое решение проблемы

Что делать, если телефон работает медленно: самые распространенные причины

Что нужно сделать с телефоном, чтобы перестал быстро разряжаться: результат вас удивит