В феврале садоводы готовятся к весеннему сезону, выполняя ряд важных задач. Основные работы включают обрезку деревьев и кустарников, защиту растений от зимних болезней и вредителей, а также подготовку почвы для новых посевов.

Одним из важных моментов является уход за деревьями. При наличии снега следует обеспечить его задержание в саду, чтобы растения получили достаточно влаги. Также важно контролировать надежность зимних укрытий и проводить борьбу с вредителями.

В феврале также рекомендуется провести обрезку деревьев и кустарников. Это поможет им обрести форму и подготовиться к активному росту весной. Кроме того, необходимо вылечить морозобоины и обеспечить защиту коры от солнечных ожогов.

Садоводам также стоит обратить внимание на огород. В феврале необходимо проверить подзимние посевы и грядки с земляникой, обеспечив правильное укрытие в случае отсутствия снега. Также следует устроить канавки для отвода талой воды.

В теплицах в феврале проводится осмотр конструкции, обеззараживание грунтов и стен, а также разрыхление почвы и удаление остатков прошлогодних растений. В конце месяца можно начать высевать семена листовой зелени, редиса, лука и капусты.

Для подготовки к весенним посадкам важно проверить хранилища на наличие подгнивших плодов, а также проконтролировать семена и при необходимости докупить новые - многие семена хранятся до 7 лет (семена помидоров, свеклы, огурцов, кабачков и дыни), но лук, перец и баклажаны до трех лет. Также стоит обеспечить наличие качественной почвосмеси и необходимого инвентаря для работы на участке.

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