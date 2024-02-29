Гортензии столь же очаровательны, сколь и красивы, существует около 100 видов этого цветущего кустарника.

Садовники также могут изменить цвет гортензий, регулируя уровень pH почвы.

Еще одним замечательным аспектом гортензий является то, насколько легко их размножать.

С помощью всего лишь нескольких простых шагов и нескольких советов экспертов вы можете бесплатно размножить свои великолепные растения гортензии из существующего куста.

Как размножить гортензии обрезками

При обрезке гортензий для размножения растения следует учитывать два ключевых фактора: когда срезать и где срезать. Лучшее время — между концом весны и началом лета, когда новые стебли только начинают затвердевать. Новые стебли сгибаются, но легко отламываются, а эти черенки предрасположены к сильному росту.

Как размножить гортензии: возьмите черенок от нежной зеленой ветки, которая в этом году не цвела. Отрежьте чуть ниже листового узла, но убедитесь, что на черенке есть как минимум три набора листовых узлов , то есть там, где лист выходит из ветки. Удалите нижние листья двух нижних листовых узлов. Самые большие листья также обрежьте примерно до половины их размера.

При желании вы можете окунуть черенок в гормон укоренения (это ускорит процесс, но не обязательно). Поместите его во влажный вермикулит или стерильную среду в хорошо дренированную емкость с заглубленным одним или двумя узлами.

Хорошо полейте водой и накройте полиэтиленом или поместите горшок в пластиковый контейнер с крышкой, который служит куполом влажности или миниатюрной теплицей. Посадите их, когда примерно через четыре-шесть недель сформируется здоровая корневая система. Берегите черенки от прямых солнечных лучей.

Как размножить гортензии на кустарнике

Как размножить гортензии: поставьте контейнер с почвой под длинную, низко свисающую ветку, которая легко сгибается. Удалите листья с узла возле нижней точки ветки и заправьте узел в почву, убедившись, что стебель закрыт. Поместите камень на вершину ветки, чтобы она оставалась в горшке.

Поддерживайте почву влажной и примерно через два месяца проверьте наличие корней на закопанном узле. Если он укоренился, отрежьте его от куста и пересадите.

С помощью этих методов вы можете выращивать пышные кустарники, которые помогут создать дачный сад, продавать свои растения другим садовникам на разные сорта или предлагать растения семье и друзьям. Независимо от того, какой метод вы выберете, размножение гортензий — это стоящая задача, дающая ошеломляющие результаты.

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