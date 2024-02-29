Экологически чистые яблоки - мечта всех садоводов, но борьба с вредителями остается актуальной задачей. Летом необходимо продолжать борьбу с яблонной плодожоркой, особенно на юге, где бабочка развивается в двух и более поколениях. Если угроза урожаю реальна, плодоносящие деревья следует опрыскивать химическими или бактериологическими препаратами.

Обработки должны производиться через 8-10 дней после вылета бабочек второго поколения.

Необходимо продолжать сбор падалицы, пораженной гусеницами, ежедневно вечером. Эту падалицу можно использовать для приготовления повидла или джема, либо закопать в землю на глубину более полуметра, если она не пригодна для употребления.

Особое внимание следует уделить ловчим поясам. На юге их необходимо осматривать и уничтожать залезщих в них гусениц один раз в неделю или чаще, в средней полосе - каждые 10-12 дней. В местностях, где плодожорка развивается в одном поколении, пояса достаточно просмотреть только один раз, после сбора урожая.

Для избежания перехватов коры на стволах, ловчие пояса следует обвязывать чаще, чем раз в месяц. Они должны быть сняты весной перед цветением яблони, а не осенью, чтобы предотвратить попадание паутины клещей.

Матерчатые пояса стоит стирать, просушивать и хранить на следующий год, а бумажные - закапывать в компост. Перед стиркой или закапыванием пояса следует потрясти, чтобы выпали хищные насекомые - энтомофаги.

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