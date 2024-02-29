Создание роскошного розария предполагает обеспечение правильного питания, обеспечивающего здоровье и обильное цветение кустов роз на протяжении всего лета.
Понимание потребностей роз в питании, роли таких важных элементов, как азот, фосфор и калий, а также выбор между минеральными и органическими удобрениями являются ключевыми аспектами успешного ухода за розами.
Пищевые элементы для роз:
Азот: способствует росту зеленой массы. Избыток азота может привести к бурному росту побегов в ущерб цветению.
Фосфор: полезен для корневой системы, способствует созреванию побегов и имеет решающее значение для образования бутонов и пышного цветения.
Калий: укрепляет стебли и подготавливает кусты роз к зиме.
Минеральные и органические удобрения:
Минеральные удобрения:
Удобны и содержат различные микроэлементы.
Доступен в жидкой или гранулированной форме, обеспечивающей постепенное высвобождение питательных веществ.
Может привести к засолению почвы и затруднить развитие корней.
Вносят во влажную почву, чтобы предотвратить ожог корней.
Органические удобрения:
Не повредите структуру почвы.
Включите в состав перепревшие органические отходы, компост, опилки, сено, торфяную крошку, древесную золу, птичий помет и т. д.
Привлекают дождевых червей, улучшая аэрацию почвы.
Используется в период роста, но избегается при подготовке к зиме.
Сбалансированное весеннее удобрение:
Апрель (набухание):
Органика: 100 г птичьего помета или 300 г перепревшего навоза на куст.
Минеральное: 30 г аммиачной селитры на 10 литров воды.
Май (рост побегов):
Органика: 3-4 литра настоя навоза на куст.
Минерал: комбинация нитрата аммония, калийной соли и двойного суперфосфата.
Начало лета (появление бутонов):
Органические: настой коровьего навоза или птичьего помета.
Минеральные: аммиачная или калиевая селитра, суперфосфат, сульфат калия.
Дополнительные соображения:
Опрыскайте кусты раствором хелатов магния и железа.
Вносите удобрения в пасмурную погоду или вечером, чтобы предотвратить ожог листьев.
Советы по использованию органических удобрений:
Развести птичий помет (1:20) и оставить минимум на пять дней.
Развести коровий навоз (1:10), настоять и дальше разбавлять (1:2).
Вносите органику при плюсовой температуре без риска ночных заморозков.
Соблюдайте умеренность в дозировках, чтобы не допустить ожога корней.
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