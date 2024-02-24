Многие начинающие огородники считают, что выращивание редиса – дело нехитрое: посадил, полил, и жди урожая. Однако, чтобы собрать ранний урожай, нужно знать несколько секретов.

Редис – самый первый скороспелый корнеплод на овощной грядке, а еще это достаточно холодостойкая культура и легко выращивается в любых условиях. В зависимости от сорта срок созревания составляет от 18 до 35 дней.

Как правило, овощеводы сеют редис в конце апреля – начале мая в зависимости от погоды. Однако если посадить ранние сорта редиса в теплице в марте, то собственный урожай можно будет потреблять уже в апреле. Ничего сложного в технологии выращивания нет, нужно лишь учесть некоторые нюансы.

Правда, важно учитывать, что температура почвы для посадки редиса должна составлять 10-12ºС. Дружные всходы появляются при температуре 15-20ºС. Кстати, если вы посадили редиску, а после вдруг наступило резкое похолодание – пугаться не стоит. Она взойдет, просто несколько позже.

Для выращивания редиса в теплице следует выбирать раннеспелые и ультраранние сорта.

Перед посадкой семечки желательно на несколько часов замочить в теплой воде.

Сажать семена редиса рекомендуется в увлажненные бороздки на расстоянии 4-5 см друг от друга и на глубину 1 см. Так каждое растение получит необходимое количество света. Семена вносите поштучно. Засыпьте их землей, хорошенько утрамбуйте – это ускорит прорастание.

Если в теплице прохладно, то дополнительно укрывают грядку спандбондом или пленкой.

Первых всходов нужно ждать спустя 4-6 дней.

При необходимости проведите прореживание через неделю после посадки: расстояние между растениями должно быть 3-5 см.

Важно! Редис любит влагу. Первые всходы рекомендуется увлажнять из пульверизатора, когда редиска подрастет и окрепнет – поливайте обильнее раз в несколько дней.

После полива обязательно рыхлите почву и проветривайте теплицу, чтобы высокая влажность не загубила ранний редис.

После прореживания всходов рекомендуется подкормить редис азотным удобрением, например, мочевиной (2 ст.л. на 10 л воды). Если этого элемента не будет хватать, у редиса будет очень плохо образовываться ботва, да и листья быстро пожелтеют.



В начале формирования корнеплодов подкормите растения таким раствором: навозная жижа, разведенная водой, в соотношении 1:5, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на10 л воды.

Важно!

Редисом не рекомендуется злоупотреблять при болезнях органов пищеварения и щитовидной железы.

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