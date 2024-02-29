Узнайте, что ваш телефон начали прослушивать можно, но нужно знать, как именно.

Как именно проверить телефон на прослушивание рассказали эксперты по кибербезопасности, пишет Politeka.net.

Так, по их словам, у злоумышленников есть три варианта, как именно прослушивать ваш телефон. А именно через оборудование оператора связи, через поддельную базовую станцию, а также по программным или аппаратным закладкам.

Если речь идет о первом способе, то понять, что телефон прослушивают очень трудно, ведь нет посторонних звуков, шумов.

Эксперты призывают быть очень осторожны с информацией во время разговоров.

Как узнать, что ваш смартфон точно прослушивают.

Чтобы предотвратить прослушивание телефона, эксперты по кибербезопасности советуют использовать надежные программы — Signal или Threema.

Если телефон прослушивается с помощью программных или аппаратных закладок, определить это можно по некоторым признакам.

Так, телефон очень быстро разряжается, интернет-трафик резко растет. Кроме того, следует обеспокоиться, если гаджет сильно нагревается, а в работе наблюдается торможение.

Эксперты по кибербезопасности советуют соблюдать простые правила, чтобы обезопасить себя от прослушивания.

Как узнать, что ваш смартфон точно прослушивается

Во-первых, ни в коем случае не давайте никому доступ к телефону и установите шестизначный пароль для разблокировки.

Очень важно не устанавливать программы на свой смартфон из посторонних источников.

Если возникли подозрения, что телефон прослушивается, сбросьте настройки до заводских.

Напомним, ранее юрист назвал главные признаки прослушивания телефона.

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