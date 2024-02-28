Эксперты провели тесты True MPG, чтобы определить реальный расход топлива современных автомобилей с 1,0-литровыми двигателями.
Топ-10 самых экономичных автомобилей с 1,0-литровым двигателем:
Volkswagen Up 60
Средний расход топлива: 4,20 л на 100 км.
Маломощный двигатель Volkswagen Up 60 позволяет добиться невероятно низкого расхода топлива.
Volkswagen Up 75
Средний расход топлива: 4,21 л на 100 км.
75-сильный двигатель Volkswagen Up обеспечивает баланс между низким расходом топлива и динамическими характеристиками.
Skoda Citigo 1.0 MPI 60
Средний расход топлива: 4,27 л на 100 км.
Чешский «брат» Volkswagen Up предлагает аналогичные функции по более низкой цене, хотя его больше не производят.
Seat Ibiza 1.0 TSI 95
Средний расход топлива: 4,36 л на 100 км.
Хэтчбек Seat Ibiza, получивший высокую оценку за экономичность, приятное управление и практичность, предлагает доступность по сравнению со своими конкурентами.
Volkswagen Up TSI 90
Средний расход топлива: 4,39 л на 100 км.
Доступный в нескольких вариантах мощности, Volkswagen Up TSI 90 оснащен турбокомпрессором для улучшения динамических характеристик.
Toyota Aygo X
Средний расход топлива: 4,50 л на 100 км.
Компактный кроссовер Toyota Aygo X, оснащенный скромным 1,0-литровым двигателем, потребляет менее 5 литров топлива на 100 км.
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95
Средний расход топлива: 4,54 л на 100 км.
Несмотря на маломощный двигатель, хэтчбек Volkswagen Polo отличается хорошей управляемостью и маневренностью.
Kia Picanto 1.0 DPi ISG
Средний расход топлива: 4,55 л на 100 км.
Компактный южнокорейский хэтчбек хвалят за просторный багажник и отличную управляемость, что делает его пригодным для городских поездок.
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95
Средний расход топлива: 4,66 л на 100 км.
Оснащенный 1,0-литровым двигателем от хэтчбека Polo, Volkswagen Taigo TSI 95 сочетает в себе практичность и стильный дизайн.
Fiat 500 Hybrid
Средний расход топлива: 4,70 л на 100 км.
Мягкая гибридная версия Fiat 500 может похвастаться самым низким расходом топлива в линейке двигателей модели.
Как понять, что на автомобиле был скручен пробег: обратите на эти признаки
Как подготовить автомобиль к весне: 8 важных советов для каждого водителя
Такого и врагу не пожелаешь: водителя остановили и оштрафовали за то, что он чесал голову