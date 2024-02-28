В сети назвали автомобили, которые привлекают многих специалистов своей экономностью расхода топлива.

Эксперты провели тесты True MPG, чтобы определить реальный расход топлива современных автомобилей с 1,0-литровыми двигателями.

Топ-10 самых экономичных автомобилей с 1,0-литровым двигателем:

Volkswagen Up 60

Средний расход топлива: 4,20 л на 100 км.

Маломощный двигатель Volkswagen Up 60 позволяет добиться невероятно низкого расхода топлива.

Volkswagen Up 75

Средний расход топлива: 4,21 л на 100 км.

75-сильный двигатель Volkswagen Up обеспечивает баланс между низким расходом топлива и динамическими характеристиками.

Skoda Citigo 1.0 MPI 60

Средний расход топлива: 4,27 л на 100 км.

Чешский «брат» Volkswagen Up предлагает аналогичные функции по более низкой цене, хотя его больше не производят.

Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Средний расход топлива: 4,36 л на 100 км.

Хэтчбек Seat Ibiza, получивший высокую оценку за экономичность, приятное управление и практичность, предлагает доступность по сравнению со своими конкурентами.

Volkswagen Up TSI 90

Средний расход топлива: 4,39 л на 100 км.

Доступный в нескольких вариантах мощности, Volkswagen Up TSI 90 оснащен турбокомпрессором для улучшения динамических характеристик.

Toyota Aygo X

Средний расход топлива: 4,50 л на 100 км.

Компактный кроссовер Toyota Aygo X, оснащенный скромным 1,0-литровым двигателем, потребляет менее 5 литров топлива на 100 км.

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95

Средний расход топлива: 4,54 л на 100 км.

Несмотря на маломощный двигатель, хэтчбек Volkswagen Polo отличается хорошей управляемостью и маневренностью.

Kia Picanto 1.0 DPi ISG

Средний расход топлива: 4,55 л на 100 км.

Компактный южнокорейский хэтчбек хвалят за просторный багажник и отличную управляемость, что делает его пригодным для городских поездок.

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Средний расход топлива: 4,66 л на 100 км.

Оснащенный 1,0-литровым двигателем от хэтчбека Polo, Volkswagen Taigo TSI 95 сочетает в себе практичность и стильный дизайн.

Fiat 500 Hybrid

Средний расход топлива: 4,70 л на 100 км.

Мягкая гибридная версия Fiat 500 может похвастаться самым низким расходом топлива в линейке двигателей модели.

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