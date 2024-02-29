В этих рейтингах выделяются автомобили, которые чаще всего подвергались поломкам и связанным с ними затратам на ремонт.

Журнал совместно со страховой компанией MotorEasy составил список 25 самых ненадежных подержанных автомобилей возрастом от 6 до 20 лет на основе опроса примерно 25 000 автовладельцев.

В рейтинге учитывается частота поломок и стоимость ремонта.

Hyundai Santa Fe

Рейтинг надежности: 68,7%

Годы производства: 2013 - 2018.

Распространенные проблемы: отказы коробки передач и сцепления, о которых сообщают около 35% владельцев.

BMW X1

Рейтинг надежности: 68,6%

Годы производства: 2009 – 2015.

Распространенные проблемы: проблемы с подвеской, с которыми сталкиваются 29% владельцев.

Jaguar XE (diesel)

Рейтинг надежности: 68,5%

Годы производства: 2015 - 2022.

Распространенные проблемы: дизельная версия склонна к проблемам с тормозами и электроникой, о которых сообщили примерно 48% владельцев.

Volkswagen Passat (diesel)

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы производства: 2005 - 2015.

Распространенные проблемы: Около 40% владельцев дизельных Пассатов сталкивались с поломками, но многие из них были незначительными.

Nissan Qashqai (diesel)

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы производства: 2007 - 2013.

Общие проблемы: Дизельная версия менее надежна, чем бензиновая; почти половина автомобилей вышла из строя.

Dacia Duster

Рейтинг надежности: 68,2%

Годы производства: 2013 - 2018.

Распространенные проблемы: ненадежен: примерно у 45% автомобилей возникают проблемы, связанные с двигателем и электроникой.

Volkswagen Golf

Рейтинг надежности: 68,1%

Годы производства: 2009 – 2013.

Распространенные проблемы: проблемы с подвеской, а также сбои электроники и топливной системы.

Audi Q7

Рейтинг надежности: 67,6%

Годы производства: 2006 - 2015.

Распространенные проблемы: склонность к сбоям электронных и вспомогательных систем; Стоимость ремонта в среднем составляла от 150 до 1800 долларов.

Mercedes-Benz C-Class (diesel)

Рейтинг надежности: 67,5%

Годы производства: 2007 - 2014.

Общие проблемы: Дизельная версия почти так же надежна, как бензиновая, но ремонт обходится дороже.

Tesla Model S

Рейтинг надежности: 67,5%

Годы производства: 2014 - 2022.

Распространенные проблемы: Tesla Model S считается самой проблемной в рамках бренда: около 64% владельцев сталкиваются с поломками.

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