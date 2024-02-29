Журнал совместно со страховой компанией MotorEasy составил список 25 самых ненадежных подержанных автомобилей возрастом от 6 до 20 лет на основе опроса примерно 25 000 автовладельцев.
В рейтинге учитывается частота поломок и стоимость ремонта.
Hyundai Santa Fe
Рейтинг надежности: 68,7%
Годы производства: 2013 - 2018.
Распространенные проблемы: отказы коробки передач и сцепления, о которых сообщают около 35% владельцев.
BMW X1
Рейтинг надежности: 68,6%
Годы производства: 2009 – 2015.
Распространенные проблемы: проблемы с подвеской, с которыми сталкиваются 29% владельцев.
Jaguar XE (diesel)
Рейтинг надежности: 68,5%
Годы производства: 2015 - 2022.
Распространенные проблемы: дизельная версия склонна к проблемам с тормозами и электроникой, о которых сообщили примерно 48% владельцев.
Volkswagen Passat (diesel)
Рейтинг надежности: 68,3%
Годы производства: 2005 - 2015.
Распространенные проблемы: Около 40% владельцев дизельных Пассатов сталкивались с поломками, но многие из них были незначительными.
Nissan Qashqai (diesel)
Рейтинг надежности: 68,3%
Годы производства: 2007 - 2013.
Общие проблемы: Дизельная версия менее надежна, чем бензиновая; почти половина автомобилей вышла из строя.
Dacia Duster
Рейтинг надежности: 68,2%
Годы производства: 2013 - 2018.
Распространенные проблемы: ненадежен: примерно у 45% автомобилей возникают проблемы, связанные с двигателем и электроникой.
Volkswagen Golf
Рейтинг надежности: 68,1%
Годы производства: 2009 – 2013.
Распространенные проблемы: проблемы с подвеской, а также сбои электроники и топливной системы.
Audi Q7
Рейтинг надежности: 67,6%
Годы производства: 2006 - 2015.
Распространенные проблемы: склонность к сбоям электронных и вспомогательных систем; Стоимость ремонта в среднем составляла от 150 до 1800 долларов.
Mercedes-Benz C-Class (diesel)
Рейтинг надежности: 67,5%
Годы производства: 2007 - 2014.
Общие проблемы: Дизельная версия почти так же надежна, как бензиновая, но ремонт обходится дороже.
Tesla Model S
Рейтинг надежности: 67,5%
Годы производства: 2014 - 2022.
Распространенные проблемы: Tesla Model S считается самой проблемной в рамках бренда: около 64% владельцев сталкиваются с поломками.
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