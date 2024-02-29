Прежде чем сеять рассаду перца необходимо знать главные правила и секреты его выращивания.

Итак, как правильно посеять перец и получить хороший урожай.

Некоторыми своими секретами поделилась Олеся, которая уже много лет занимается огородом и делится своим опытом в TikTok и Instagram на странице «Васильевна выращивает».

«Прежде чем сеять рассаду перца, вы должны знать все секреты его выращивания!», - подчеркивает Олеся.

Во-первых, посев перцев необходимо произвести в оптимальные сроки. В идеале это 55-60 дней. Рассада перцев должна достигнуть 20-25 см и иметь 8-10 настоящих листьев.

По словам Олеси, посадка перца с бутонами — это крест на роскошных урожаях.

«Замачиваем семена в препаратах, стимулирующих рост корневой системы. В оптимальных условиях всходы появятся через 7-14 дней. Если вы собрали семена самостоятельно, его нужно откалибровать», – советует хозяйка.

Как получить небывалый урожай перца.

Для этого семена перца необходимо залить на 3-5 минут в 5-процентном растворе поваренной соли. Мелкие и плоские семена всплывают на поверхность. Оставшиеся семена на дне промывают проточной водой 20 минут.

«Перец высеваем на глубину 0,5-1 см. Почва должна быть нейтральной или слабокислой, рыхлой и влажной», - рассказала Олеся.

Температура для всходов должна быть 23-26 градусов. Если температура будет ниже, всходы можно ждать долго.

Как получить небывалый урожай перца.

После появления всходов перца температуру можно снизить до 14-17 градусов. Такой режим выдерживается в течение 5-7 дней. Затем оптимальная температура для рассады перца 18–20 градусов.

«И не забываем обеспечить рассаду дополнительным освещением», – напомнила опытная хозяйка.

Пикировку сеянцев проводят на 12-15 день, когда у перца появятся первые настоящие листики.

Когда у рассады перца появятся первые семядольные листики, следует полить растение препаратом от черной ножки.

Рассаду перца подкармливают дважды. Впервые в фазе 2-3 настоящих листочков, а во второй раз через 12-15 дней.

«Перчик я начинаю сеять в конце февраля, начале марта», - рассказала хозяйка.

По словам Олеси, семена перца раскладывают пинцетом по поверхности грунта на расстоянии 1,5-2 см, прижимают к субстрату, увлажняют через сито или способом нижнего полива. После этого сверху присыпают грунтовым слоем толщиной 1 см, который затем слегка уплотняют. Накрывают посевы перца полиэтиленовой пленкой или стеклом.

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