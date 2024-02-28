Подкормка клубники весной проводится в два этапа: во время первых зеленых побегов и в период появления бутонов.

Специалисты рекомендуют уделить особое внимание уходу за клубникой весной для получения хорошего урожая крупных и сладких ягод. Клубника не только является популярной культурой, но и содержит множество полезных веществ, таких как витамины группы В и медь, которые полезны для здоровья кожи и иммунитета.

Весенний уход за клубникой начинается с удаления растительных остатков после зимы и неглубокого разрыхления грядок, чтобы не повредить корни. Важно обрезать старые и больные листья для обеспечения здорового роста кустов.

Подкормка клубники весной проводится в два этапа: во время первых зеленых побегов и в период появления бутонов. При этом следует помнить, что избыток подкормки может негативно сказаться на вкусе ягод. Для первой подкормки используют азотные удобрения, для второй — калийные.

Полив клубники весной следует проводить утром или вечером отстоянной водой. Перед началом цветения рекомендуется поливать способом опрыскивания.

Обработка клубники от болезней и вредителей также важна. Для этого можно использовать народные, биологические или химические средства. Например, для борьбы с клещами эффективен настой из чеснока.

С правильным уходом и вниманием клубника порадует вас обильным и вкусным урожаем.

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