Всякий, кто хотя бы однажды выращивал редис, знает, что крестоцветная блошка, которая делает дырочки на листьях, не самая ужасная проблема. Есть еще маленькие червячки, которые делают ее совершенно непригодной к употреблению

Многим огородникам кажется, что выращивание редиски — это своеобразная "лотерея", ведь гарантировать защиту овоща от вредителей невозможно. Еще бы, нередко корнеплоды редиски становятся червивыми.

Опытные дачники знают, что существует несколько хитростей, позволяющих предотвратить червивость редиса.

Так, каждому дачнику нужно знать о капустной мухе, которая портит на огороде все крестоцветные культуры: капусту, редьку, репу, редис.

Муха эта напоминает по внешнему виду обычную, знакомую нам, домашнюю муху, но она значительно мельче. Свои яйца капустная муха откладывает во влажную удобренную почву, а когда появляются личинки, то они находят себе среду обитания - сочный редис.

Живут и развиваются личинки капустной мухи в редисе примерно месяц и превращаются в куколок, зимующих в грунте. Весной эти куколки становятся мухами и все повторяется.

Между тем опытные дачники говорят, что предотвратить червивость редиса можно просто и безопасно.

Во-первых, нужно соблюдать севооборот - редис не должен становиться "преемником" самого себя. Запрещается проводить посев редиса там, где в прошлом году росла капуста, редька или репа. Желательно сажать редис на месте огурцов, томатов или картофеля.

Во-вторых, нужно помнить, что плохим "соседом" для редиски является капуста, ведь опасным насекомым понравятся как кочаны, так и редис. Рядом с редиской стоит посадить морковку, лук, фасоль или укроп.

Кроме того, рекомендуется сажать на грядках вперемежку с редисом бархатцы или календулу, чеснок или шалфей. Такие ароматные соседи сыграют роль репеллентов, отпугивающих капустную муху и других вредных насекомых от редисочных гряд, и поспособствуют получению добротных урожаев.

Также нужно помнить, что от капустной мухи помогает осеннее перекапывание будущего грунта под посадку на глубину 1-1,5 штыка лопаты. Кроме того, разрешается подкормка земли компостом как минимум трехгодичной давности, но не свежим.

Также огородник должен регулярно поливать редиску и осуществлять перекопку. Кроме того, нужно освобождать грядку от сорняков.

Кстати, если на редиске уже замечено 5-10 яиц, либо личинок, обрабатываем посадки любым из перечисленных средств:

Нашатырный спирт. Растворяем 5 мл нашатыря в 10 л воды и поливаем грунт, как только обнаружим увядающие растения.

Зола. Заметив мух, кружащих над посадками, посыпаем сеянцы, предварительно смочив их водой, сухой древесной золой каждые шесть суток. Для усиления эффекта можно смешать ее с таким же количеством красного перца либо махорки.

Листья лопуха. Настаиваем двое суток смесь из 2,5 кг измельченной зелени лопуха и 8 л теплой водички. Фильтруем и поливаем редис.

Валерьянка. Растворяем в 3 л теплой воды 40 мл валерьянки и 2 ст.л. измельченного хозяйственного мыла, выливаем ведро и доливаем воду до верха. Перемешав состав, опрыскиваем им молодую редиску во время лета капустной мухи. Теперь не придется ломать голову, почему редис бывает червивый – червяков не будет.

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