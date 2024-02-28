Узнайте, как часто нужно выключать наши смартфоны, ведь они практически всегда включены.

Оказывается, нет необходимости часто выключать смартфон, чтобы дать ему отдохнуть и подзарядиться.

Вам не нужно выключать свой смартфон, чтобы дать ему отдохнуть, однако есть нюанс.

Как часто нужно выключать смартфон - как и ноутбуки, точно так же и телефоны могут извлечь выгоду из периодического перезапуска, автоматического процесса их выключения и повторного включения, чтобы очистить весь мусор, оставшийся после закрытия приложений и программного обеспечения.

Но сама по себе полная зарядка не приносит большой пользы.

Так что, если вы лихорадочно заряжаете свой телефон, когда батарея почти разряжена, вместо того, чтобы позволить ему фактически разрядиться и выключиться - не о чем беспокоиться.

Однако, говорят эксперты, если у вас возникли сбои в работе iPhone, отключение питания может помочь вернуть его в нормальное состояние.

Выключение смартфона — хорошая идея, если у вас возникают сбои в работе приложений, программные сбои или другое нетипичное поведение.

В остальном вам не стоит об этом беспокоиться. Люди довольно регулярно спрашивают, как часто нужно выключать смартфон или перезагружать - ответ довольно прост: пока ваш смартфон ведет себя нормально, вам не нужно его выключать.

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