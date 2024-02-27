На заре весны огородники начинают активные работы на своих участках, планируя высадку разнообразных овощей, зелени и цветов. Даже в марте, при постепенном оттаивании почвы, уже можно заниматься посевом культур, даже несмотря на возможные оставшиеся холода.

Подробнее о том, что можно высадить на огороде в марте, не боясь заморозков, читайте далее в материале.

Что можно посеять в марте

Горох и фасоль

Бобы можно сеять в открытый грунт в конце марта, когда температура почвы достигнет 5–6°C. Горох и фасоль способствуют обогащению почвы азотом, улучшают ее структуру и подавляют рост сорняков. Кроме того, они являются полезными продуктами, богатыми белком, витаминами и минералами.

Редис, редька, дайкон, свекла

Корнеплоды можно сеять, когда температура почвы достигнет 8–10°C. Овощи радуют своим малым вегетационным периодом и уже через 20–30 дней после посева можно получить первый урожай.

Петрушка, лук на зелень, укроп, щавель

Семена зелени можно закладывать в почву уже в начале марта, достаточно того, чтобы температура почвы достигла 3–5°C. Растения устойчивы к небольшим морозам.

Петунии, бархатцы, астры и гладиолусы

Эти цветы также могут быть посеяны в марте, но сперва для последующей посадки в грядки или цветочные горшки. Они украсят сад красочными бутонами и привлекут насекомых и птиц своими ароматами. Позднее их можно подрезать и составить из них яркие букеты.

Важные моменты посева и высадки

Перед тем, как высаживать растения, важно учесть все условия и рекомендации. Следует обратить внимание на среднесуточную температуру, которая не должна опускаться ниже 5°C. Важным аспектом также является уровень влажности воздуха и почвы. Кроме того, в этом деле можно руководствоваться лунным календарем, учитывая благоприятные и неблагоприятные дни для посадки культур в грунт.

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