Сохранение дисплея вашего смартфона имеет решающее значение, и защитные пленки или очки предлагают эффективное решение.

Если вы выполните несколько простых шагов, вы сможете установить защитное стекло на экран телефона без необходимости профессиональной помощи.

Зачем использовать защитное стекло:

Защита от мелких царапин, вызванных ежедневным взаимодействием с такими предметами, как ключи.

Защита от трещин при случайном падении.

Сохранение заводского вида устройства в течение более длительного периода необходимо для его стоимости при перепродаже.

Экономичное решение по сравнению с заменой оригинального экрана.

Шаги по наклеиванию защитного стекла:

1. Подготовьте подходящее место.

Выберите место с минимальным количеством пыли, желательно в ванной комнате после подачи горячей воды для осаждения пыли.

2. Соберите необходимые инструменты.

Малярный скотч, ножницы, средство для чистки стекол, мягкая ткань и скребок (или пластиковая карта).

Комплект защитного стекла, обычно включающий спиртовые салфетки, ткань, наклейки и стекло.

3. Пробное размещение стекла.

Не снимая защитную пленку, расположите стекло на смартфоне, чтобы совместить отверстия и сохранить равномерное расстояние.

Используйте скотч или наклейки, чтобы временно закрепить стекло.

4. Обезжириваем экран.

Используйте прилагаемые влажные салфетки или нанесите очиститель для экрана и вытрите дисплей насухо.

5. Проверьте наличие пыли.

Убедитесь, что между стеклом и дисплеем нет видимых частиц пыли. Используйте скотч или наклейку, чтобы удалить пыль.

6. Примените стекло.

Снимите защитную пленку со стекла и быстро опустите ее на дисплей.

Скребком или пластиковой картой, обернутой салфеткой, разгладьте стекло от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха.

7. Не прикасайтесь к внутренней поверхности.

Во время процесса не прикасайтесь руками к внутренней поверхности защитного стекла после снятия пленки, чтобы не остаться отпечатков пальцев.

Что делать, если возникли ошибки:

Если стекло необходимо наклеить повторно, осторожно отделите его от дисплея и промойте теплой дистиллированной водой.

Дайте воде стечь и высохнуть естественным путем; нет необходимости вытирать салфеткой.

Снова прикрепите защитное стекло к смартфону.

Примечание. После переклейки некоторое время могут оставаться видимые радужные пятна, но со временем они исчезнут.

Следуя этим шагам, вы сможете эффективно применить защитное стекло к экрану смартфона, обеспечив дополнительную долговечность и защиту.

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