Если вы выполните несколько простых шагов, вы сможете установить защитное стекло на экран телефона без необходимости профессиональной помощи.
Зачем использовать защитное стекло:
Защита от мелких царапин, вызванных ежедневным взаимодействием с такими предметами, как ключи.
Защита от трещин при случайном падении.
Сохранение заводского вида устройства в течение более длительного периода необходимо для его стоимости при перепродаже.
Экономичное решение по сравнению с заменой оригинального экрана.
Шаги по наклеиванию защитного стекла:
1. Подготовьте подходящее место.
Выберите место с минимальным количеством пыли, желательно в ванной комнате после подачи горячей воды для осаждения пыли.
2. Соберите необходимые инструменты.
Малярный скотч, ножницы, средство для чистки стекол, мягкая ткань и скребок (или пластиковая карта).
Комплект защитного стекла, обычно включающий спиртовые салфетки, ткань, наклейки и стекло.
3. Пробное размещение стекла.
Не снимая защитную пленку, расположите стекло на смартфоне, чтобы совместить отверстия и сохранить равномерное расстояние.
Используйте скотч или наклейки, чтобы временно закрепить стекло.
4. Обезжириваем экран.
Используйте прилагаемые влажные салфетки или нанесите очиститель для экрана и вытрите дисплей насухо.
5. Проверьте наличие пыли.
Убедитесь, что между стеклом и дисплеем нет видимых частиц пыли. Используйте скотч или наклейку, чтобы удалить пыль.
6. Примените стекло.
Снимите защитную пленку со стекла и быстро опустите ее на дисплей.
Скребком или пластиковой картой, обернутой салфеткой, разгладьте стекло от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха.
7. Не прикасайтесь к внутренней поверхности.
Во время процесса не прикасайтесь руками к внутренней поверхности защитного стекла после снятия пленки, чтобы не остаться отпечатков пальцев.
Что делать, если возникли ошибки:
Если стекло необходимо наклеить повторно, осторожно отделите его от дисплея и промойте теплой дистиллированной водой.
Дайте воде стечь и высохнуть естественным путем; нет необходимости вытирать салфеткой.
Снова прикрепите защитное стекло к смартфону.
Примечание. После переклейки некоторое время могут оставаться видимые радужные пятна, но со временем они исчезнут.
Следуя этим шагам, вы сможете эффективно применить защитное стекло к экрану смартфона, обеспечив дополнительную долговечность и защиту.
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