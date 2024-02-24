Сегодня поговорим о том, почему тормозит телефон и что с этим можно сделать, кроме замены устройства, конечно же.

Если вы заметили, что ваш смартфон стал все чаще тормозить, то есть несколько простых способов это исправить. При этом подходят они как для Android-смартфонов, так и айфонов.

Так, каждому владельцу современных гаджетов нужно знать, что мусор, кеш и вирусы могут существенно замедлить его работу. При этом своевременная очистка и соблюдение правил цифровой гигиены позволяют продлить срок службы смартфона.

Итак, если стали тормозить игры на телефоне, приложения открываются медленно, то первым делом стоит проверить хранилище (внутреннюю память). Лучше следить, чтобы 3–4 Гб всегда оставались свободными. Именно поэтому сейчас всё более популярными становятся телефоны с 128 Гб и более. Чем больше места, тем меньше вероятность, что займёте всю память. Поэтому от всяких программ-фонариков, очистителей памяти и деинсталляторов лучше избавиться или перенести их на карту памяти.

Сделать это можно разными способами. Например: перейти в "Настройки" - "Приложения" - выбрать подходящую утилиту, нажать "Удалить".

Вручную очистите кеш

Для очистки данных на Android перейдите в "Настройки" → "Хранилище" → "Освободить место" и подтвердите действие. На айфонах такой функции как таковой нет, кеш очищается самостоятельно при перезагрузке устройства.

Время от времени перезагружать свой гаджет.

Это самый банальный, но, порой, самый действенный способ "оживить" зависающий гаджет. Перезагрузка смартфона поможет закрыть даже те процессы, которые вы не смогли завершить самостоятельно. При этом удаляются временные файлы и закрываются фоновые программы, которые делали работу смартфона более медленной.

Обновите ПО

Обновление программного обеспечения – важный процесс, который позволяет исправить различные ошибки, возникшие в прошлых версиях операционной системы. То же самое касается различных программ.

По умолчанию как Android-смартфоны, так и iPhone сами проверяют наличие актуальных обновлений и предлагают установить их по доступности. Чтобы проверить наверняка, в настройках зайдите в "Основные" → "Обновление системы" (iOS) или "Система" → "Обновление системы" на Android.

Если все проблемы, которые мы описали выше, не актуальны, вероятно, в смартфоне есть вирус. Скачать вирус проще-простого - можно перейти по вредоносной ссылке из мессенджера или почты, скачать подозрительный документ или APK файл с неофициального сайта.

Вирусы занимают оперативную память, тормозят работу гаджета. Также они могут заполнять внутреннюю память.

1. Установить антивирус. Сегодня доступно много разных приложений. Например: Kaspersky Internet Security, McAfee Mobile Security и другие. С их помощью можно продиагностировать смартфон, почистить его и предотвратить попадание в систему вирусов.

2. Отнести смартфон в сервисный центр, чтобы его почистили — если самостоятельно не получается, боитесь или не уверены, что сможете очистить всё до конца.

Отключите анимации и "живые" обои

Если вы любите смотреть, как иконки "вылетают" на рабочий стол, или на анимацию перехода, будьте готовы к тому, что процессор будет значительно перегреваться. Также они сказываются на автономности устройства: смартфон в итоге разряжается быстрее.

Выход здесь один: отключите все дополнительные элементы, оставив только самые необходимые. Таким образом, смартфон будет работать быстрее и без провисаний.

Если же ничего не помогает, то сброс до заводских настроек — ещё один способ, который поможет очистить смартфон. Суть его в том, то гаджет полностью обнулится до заводских настроек. Это удалит вообще всё на нём. Поэтому предварительно стоит скопировать все важные файлы. Перенести их можно на другой телефон, в виртуальное облако или сделать резервное копирование.

Сброс до заводских настроек Android: "Настройки" - "Система и обновления" - "Сброс" - "Восстановление заводских настроек".

Сброс до заводских настроек iPhone: "Настройки" - "Основные" - "Перенос или сброс iPhone" - "Сброс/Сбросить".

Давайте ещё раз кратко перечислим основные причины, почему могут тормозить интернет на телефоне, видео, игры и различные утилиты.

Недостаточное количество оперативной памяти (ОЗУ): Если устройство работает с недостаточным объемом ОЗУ для запущенных приложений, оно может начать тормозить из-за нехватки ресурсов для обработки задач.

Недостаточное количество свободного места на внутреннем хранилище: Когда внутреннее хранилище смартфона заполняется до предела, это может замедлить его работу, так как операционная система не имеет достаточно места для временных файлов и кэша.

Старые или неоптимизированные приложения: Некоторые приложения могут быть плохо оптимизированы или просто требовательны к ресурсам. Запуск таких приложений может привести к торможению всего устройства.

Фоновые процессы: Фоновые процессы, такие как синхронизация данных, обновление приложений или резервное копирование, могут занимать ресурсы процессора и сети, что может вызвать замедление работы устройства.

Наличие вредоносных программ: Наличие вредоносных программ или вирусов на устройстве может привести к торможению работы, поскольку они могут использовать ресурсы устройства для своих целей.

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