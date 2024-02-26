Февраль на исходе, а значит, весна уже стучится в наши двери. Дни становятся длиннее, солнце пригревает сильнее, и душа огородника жаждет пробуждения. И одним из первых предвестников весны может стать хрустящий, сочный редис, выращенный своими руками в теплице.
Подробнее о том, как вырастить сладкую и хрустящую редиску в теплице, читайте далее в материале.
Секреты раннего урожая
Для ранних посадок подойдут скороспелые сорта, созревающие за 16-20 дней. Современные гибриды не только быстро созревают, но и обладают другими преимуществами:
- Небольшое количество листьев, что не мешает другим растениям.
- Устойчивость к холоду и жаре.
- Компактность, позволяющая экономить место.
Агротехника
- Подготовка грядки: выровнять, сделать бороздки, пролить теплой водой.
- Посев: разложить семена на расстоянии 3-5 см друг от друга, засыпать грунтом, слегка увлажнить.
- Укрытие: до всходов накрыть грядку пленкой или укрывным материалом.
- Полив: регулярный и умеренный, чтобы редис не горчил.
- Температура: чем выше днем, тем быстрее появятся всходы.
- Защита от заморозков: на случай майских заморозков иметь инфракрасный обогреватель.
- Уход: после всходов укрывать только на ночь.
Сбор урожая и дальнейшее использование
Когда редис созреет, его можно сразу собрать, освободив место для других культур.
Варианты выращивания:
- Постоянное место: по краям грядок, с подсевом в течение лета.
- Ящики: на балконе или подоконнике.
- Цветочные горшки: при недостатке места.
Дополнительные советы:
- Используйте фитолампу, если на подоконнике мало солнца.
- Сочетайте редис с другими культурами, например, с базиликом или кресс-салатом.
Редис из теплицы – это не только вкусный и полезный продукт, но и источник витаминов и хорошего настроения ранней весной.
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