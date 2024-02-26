У вас получится вырастить вкусный редис даже в теплице.

Февраль на исходе, а значит, весна уже стучится в наши двери. Дни становятся длиннее, солнце пригревает сильнее, и душа огородника жаждет пробуждения. И одним из первых предвестников весны может стать хрустящий, сочный редис, выращенный своими руками в теплице.

Подробнее о том, как вырастить сладкую и хрустящую редиску в теплице, читайте далее в материале.

Секреты раннего урожая

Для ранних посадок подойдут скороспелые сорта, созревающие за 16-20 дней. Современные гибриды не только быстро созревают, но и обладают другими преимуществами:

Небольшое количество листьев, что не мешает другим растениям.

Устойчивость к холоду и жаре.

Компактность, позволяющая экономить место.

Агротехника

Подготовка грядки: выровнять, сделать бороздки, пролить теплой водой. Посев: разложить семена на расстоянии 3-5 см друг от друга, засыпать грунтом, слегка увлажнить. Укрытие: до всходов накрыть грядку пленкой или укрывным материалом. Полив: регулярный и умеренный, чтобы редис не горчил. Температура: чем выше днем, тем быстрее появятся всходы. Защита от заморозков: на случай майских заморозков иметь инфракрасный обогреватель. Уход: после всходов укрывать только на ночь.

Сбор урожая и дальнейшее использование

Когда редис созреет, его можно сразу собрать, освободив место для других культур.

Варианты выращивания:

Постоянное место: по краям грядок, с подсевом в течение лета.

Ящики: на балконе или подоконнике.

Цветочные горшки: при недостатке места.

Дополнительные советы:

Используйте фитолампу, если на подоконнике мало солнца.

Сочетайте редис с другими культурами, например, с базиликом или кресс-салатом.

Редис из теплицы – это не только вкусный и полезный продукт, но и источник витаминов и хорошего настроения ранней весной.

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