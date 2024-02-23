Следуя этим шагам, вы сможете улучшить прорастание и рост рассады перца, способствуя здоровому и крепкому росту ваших растений перца.

Эти советы по выращиванию рассады перца действительно практичны и проверены временем. Вот краткое описание шагов:

Подготовьте семена.

Поместите семена перца в ткань и завяжите.

Замачивание семян.

Опустите ткань с семенами в стакан теплой (не горячей) воды.

Добавьте биостимуляторы.

На 100 мл воды в стакане добавьте 2 капли Циркона или Эпина.

Замачивание и стимуляция прорастания.

Через 2 часа отожмите ткань с семенами.

Поместите его в целлофановый пакет и заверните в полотенце.

Положите его на книгу, а книгу на теплую поверхность (например, возле обогревателя).

Семена должны прорасти быстро (в течение 2-3 дней). Проверяйте ежедневно.

Подготовка почвы:

Индивидуальная почвенная смесь - смешайте 1 литр (стеклянную банку) покупного грунта со 100 мл песка.

Добавьте в смесь 200 мл вермикулита.

Обогатите почву.

Добавьте полстакана биогумуса и около 80-100 мл золы.

Хорошо перемешайте компоненты.

Посадка:

Подготовьте чашки.

При выращивании без пикирования используйте пластиковые стаканчики объемом 200-300 мл.

Наполните стаканчики почвой.

Насыпьте обогащенный грунт в стаканчики для рассады.

Посадка семян.

Вылейте на почву слабый, едва розоватый раствор марганцовки.

Подождите, пока стечет лишняя влага.

В каждую ячейку посадите пророщенное семя.

Сверху присыпьте почвой.

Создайте парниковый эффект.

Накройте крышкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы создать парниковый эффект.

Поддерживать температуру.

Первоначально оставьте чашки в самом теплом месте дома (около +25 градусов).

Как только семена перца прорастут, температуру понизьте до +18 градусов.

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