Эти советы по выращиванию рассады перца действительно практичны и проверены временем. Вот краткое описание шагов:
Подготовьте семена.
Поместите семена перца в ткань и завяжите.
Замачивание семян.
Опустите ткань с семенами в стакан теплой (не горячей) воды.
Добавьте биостимуляторы.
На 100 мл воды в стакане добавьте 2 капли Циркона или Эпина.
Замачивание и стимуляция прорастания.
Через 2 часа отожмите ткань с семенами.
Поместите его в целлофановый пакет и заверните в полотенце.
Положите его на книгу, а книгу на теплую поверхность (например, возле обогревателя).
Семена должны прорасти быстро (в течение 2-3 дней). Проверяйте ежедневно.
Подготовка почвы:
Индивидуальная почвенная смесь - смешайте 1 литр (стеклянную банку) покупного грунта со 100 мл песка.
Добавьте в смесь 200 мл вермикулита.
Обогатите почву.
Добавьте полстакана биогумуса и около 80-100 мл золы.
Хорошо перемешайте компоненты.
Посадка:
Подготовьте чашки.
При выращивании без пикирования используйте пластиковые стаканчики объемом 200-300 мл.
Наполните стаканчики почвой.
Насыпьте обогащенный грунт в стаканчики для рассады.
Посадка семян.
Вылейте на почву слабый, едва розоватый раствор марганцовки.
Подождите, пока стечет лишняя влага.
В каждую ячейку посадите пророщенное семя.
Сверху присыпьте почвой.
Создайте парниковый эффект.
Накройте крышкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы создать парниковый эффект.
Поддерживать температуру.
Первоначально оставьте чашки в самом теплом месте дома (около +25 градусов).
Как только семена перца прорастут, температуру понизьте до +18 градусов.
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