В марте у вас есть несколько вариантов посадки в теплице, на подоконнике или прямо в саду. Вот разбивка того, что и где можно сажать:
В теплице или на подоконнике:
Огурцы.
Семена огурцов для селекции замочить в 3%-ном солевом растворе.
Высевают в горшочки на глубину 2-4 см или прямо в теплицу.
Укройте рассаду огурцов в теплице спандбондом или агроволокном.
Помидоры.
Сеют семена томатов на глубину 1 см.
Накройте пленкой, чтобы создать парниковый эффект.
Обеспечьте около 12 часов света в день и поддерживайте температуру около 25°C.
Капуста.
Перед посевом хорошо увлажните почву.
Прорастите семена, завернув их в марлю, смоченную теплой, а затем холодной водой.
После прорастания перенесите рассаду в помещение с температурой 10°С.
Перец.
Посейте семена сладкого перца в одноразовые стаканчики.
Обеспечьте около 14 часов света.
Избегайте чрезмерного полива или пересушивания рассады.
Баклажан.
Посев в апреле с пикировкой или без.
Контролируйте влажность почвы и обеспечьте достаточное освещение.
Пересадите в открытый грунт, когда рассада достигнет высоты около 20 см.
Кабачки и тыква.
Предпочтительно сажать прямо в открытый грунт, когда позволяет погода.
Если начинаете рано, посейте в торфяные горшочки и пересадите рассаду в сад.
В саду:
Лук-чернушку, морковь, лук-севок,горох, петрушку, укроп, листовой салат.
Также можно посадить в саду ранний картофель, ранняя капуста, редис , но из-за более низких температур подумайте о том, чтобы накрыть их агроволокном.
Цветы для рассады:
Астра однолетняя, георгин однолетний, бархатцы, ипомея, петуния, дельфиниум, ромашки, колокольчикю
Эти цветы можно высаживать на рассаду уже в апреле.
Не забудьте свериться с лунным посевным календарем, чтобы определить оптимальные дни посадки.
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