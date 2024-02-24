Обеспечение саженцам правильного ухода, света и влаги будет способствовать успешному урожаю и яркому цветению.

В марте у вас есть несколько вариантов посадки в теплице, на подоконнике или прямо в саду. Вот разбивка того, что и где можно сажать:

В теплице или на подоконнике:

Огурцы.

Семена огурцов для селекции замочить в 3%-ном солевом растворе.

Высевают в горшочки на глубину 2-4 см или прямо в теплицу.

Укройте рассаду огурцов в теплице спандбондом или агроволокном.

Помидоры.

Сеют семена томатов на глубину 1 см.

Накройте пленкой, чтобы создать парниковый эффект.

Обеспечьте около 12 часов света в день и поддерживайте температуру около 25°C.

Капуста.

Перед посевом хорошо увлажните почву.

Прорастите семена, завернув их в марлю, смоченную теплой, а затем холодной водой.

После прорастания перенесите рассаду в помещение с температурой 10°С.

Перец.

Посейте семена сладкого перца в одноразовые стаканчики.

Обеспечьте около 14 часов света.

Избегайте чрезмерного полива или пересушивания рассады.

Баклажан.

Посев в апреле с пикировкой или без.

Контролируйте влажность почвы и обеспечьте достаточное освещение.

Пересадите в открытый грунт, когда рассада достигнет высоты около 20 см.

Кабачки и тыква.

Предпочтительно сажать прямо в открытый грунт, когда позволяет погода.

Если начинаете рано, посейте в торфяные горшочки и пересадите рассаду в сад.

В саду:

Лук-чернушку, морковь, лук-севок,горох, петрушку, укроп, листовой салат.

Также можно посадить в саду ранний картофель, ранняя капуста, редис , но из-за более низких температур подумайте о том, чтобы накрыть их агроволокном.

Цветы для рассады:

Астра однолетняя, георгин однолетний, бархатцы, ипомея, петуния, дельфиниум, ромашки, колокольчикю

Эти цветы можно высаживать на рассаду уже в апреле.

Не забудьте свериться с лунным посевным календарем, чтобы определить оптимальные дни посадки.

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