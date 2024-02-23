Вот инструкция, когда сажать редис в открытый грунт в 2024 году и как за ним ухаживать:
Когда сажать редис в 2024 году.
У редиса быстрый цикл роста: от посева до сбора урожая проходит всего около месяца. Для непрерывного сбора урожая всю весну можно сеять редис каждую неделю с первых теплых дней марта до июня.
Где сеять редис: правила посадки.
Солнечный свет: выберите солнечное место для посадки редиса. Летом рассмотрите участки, которые получают полутень.
Растения-компаньоны.
Редис можно сажать рядом с другими растениями, такими как пастернак и морковь.
Подготовка почвы.
Выберите легкую почву и очистите ее от мусора и сорняков. Улучшите почву, добавив песок, перегной и компост. Избегайте использования свежего навоза.
Как сеять редис правильно.
Размещение семян: разбросайте семена редиса по отдельности в бороздки.
Расстояние: между семенами соблюдайте расстояние до 7 см.
Глубина: семена сажают неглубоко, до 1,5 см в глубину.
Прорастание: всходы обычно появляются примерно на четвертый день после посева.
Правильный уход за редисом.
Поддерживайте почву постоянно влажной, избегая переувлажнения. Недостаточный полив может привести к тому, что редис станет горьким и сухим.
Используйте калийные и фосфорные удобрения. Полезна и зола, богатая полезными микроэлементами.
Сбор урожая.
Редис готов к сбору, когда видимая над землей часть превышает 2 см в диаметре. Собирайте урожай сразу, чтобы редис не стал жестким.
Хранение.
После сбора урожая удалите хвостики и храните редис в пакетах. Поместите пакеты в холодильник.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить успешный урожай редиса и наслаждаться свежим, ароматным редисом из своего сада.
Помидоры будут крупными и сладкими: как вычислить лучшие дни для посева рассады томатов
Урожай вас точно удивит: как правильно использовать яичную скорлупу на огороде
Чем нужно подкормить лук весной, чтобы он вырос крупным и сладким: важные советы