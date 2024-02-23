Наступление февраля служит прелюдией к предстоящему садовому сезону, знаменуя для энтузиастов время начать подготовку к своим садам.

Люди уже начали посещать магазины по продаже семян огородных культур, проявляя заметный интерес к приобретению семян томатов. Процесс подготовки рассады к посадке обычно начинается в начале февраля и продолжается до марта.

Посев семян томатов требует использования почвы и специальных горшков, а сроки этого процесса варьируются в зависимости от выбранного сорта томата и местного климата. Различные сорта томатов также имеют разное время созревания, что влияет на оптимальные сроки посадки.

Для высокорослых сортов томатов рекомендуемое окно посадки — с 20 февраля по 10 марта. Среднеспелые и ранние сорта идеально высаживают с 10 по 22 марта. Ультраранние сорта и сорта «Черри» лучше всего сеять в начале апреля. Позднеспелые сорта находят срок посадки в третьей декаде февраля.

Период роста гибридных и ранних томатов составляет примерно 100 дней, в этот период входит 7 дней для прорастания семян и еще 3 дня для укоренения сеянцев. Учитывая это, рекомендуемые сроки посадки гибридных или ранних видов томатов приходятся примерно на 1-2 апреля.

Эта информация дает садоводам рекомендации по оптимизации выращивания томатов с учетом различных периодов созревания и особых требований различных сортов томатов.

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